Sony Dünya Fotoğraf Yarışması 2020 finalistleri belli oldu

Dünya Fotoğraf Organizasyonu, 2020 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri için profesyonel yarışmada finalist olan ve kısa listeye kalan fotoğrafçıları açıkladı. İşte kategorilerine göre Sony Dünya Fotoğraf Yarışması 2020 finalistleri...

Sony Dünya Fotoğraf Yarışması 2020 finalistleri belli oldu

Sony'nin düzenlediği 2020 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri'nin finalistleri belli oldu. Aynı zamanda 2019 Sony Profesyonel Hibe Fonu'nu kazanan fotoğrafçıların yeni projelerine dair gelişmeler de duyuruldu. Profesyonel yarışma finalistlerinin ve Hibe Fonu almaya hak kazanan fotoğrafçıların çalışmaları, 17 Nisan – 4 Mayıs tarihleri arasında Somerset House'da gerçekleştirilecek 2020 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri Sergisi'nde görülebilecek.

2020 Ödülleri kapsamındaki 4 yarışmaya, 203 ülkeden 345 bini aşkın görselle başvuru yapıldı ve bugüne kadarki en yüksek katılımla, 135 binden fazla fotoğraf Profesyonel yarışmanın 10 kategorisine dahil edildi. Hem çevre konusunun hem sanat hem de haber fotoğrafçılığı bakımından giderek artan önemi nedeniyle bu yıl yeni bir kategori olarak "Çevre" kategorisi eklendi. 

Bu yılın finalist projeleri; kişisel meseleleri ve gözlemleri aktarmak, hikâye anlatımına dair yaratıcı yaklaşımlar sunmak ve az bilinen ancak son derece önemli sorunlara ışık tutmak üzere çok çeşitli konular, fotoğraf teknikleri ve sunum yöntemleri tercih ediyor.

YILIN FOTOĞRAFÇISI 16 NİSAN'DA BELLİ OLACAK

Finalistler arasında en iyi fotoğrafçı ödülünün sahibi 16 Nisan'da belli olacak. Fotoğrafçıların çalışmaları, 17 Nisan – 4 Mayıs tarihleri arasında Somerset House'da gerçekleştirilecek 2020 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri Sergisi'nde görülebilecek.

2019 SONY PROFESYONEL HİBE FONU

2019 Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri Profesyonel kategori finalistleri arasından seçilen ve Sony Profesyonel Hibe Fonu'na hak kazananlar şu şekilde: Yan Wang Preston (İngiltere, 1.'lik, Manzara), Edward Thompson (İngiltere, 3.'lük, Belgeleme), Kohei Ueno (Singapur, 2.'lik, Spor) ve Tuomas Uusheimo (Finlandiya, 2.'lik, Mimari).Her fotoğrafçıya, kendilerine, tamamen yeni işler oluşturma veya hibeyi uzun vadeli bir proje geliştirmek için kullanma özgürlüğü tanınarak, 7.000 dolar ve Nisan 2019'da en güncel olan Sony dijital görüntüleme ekipmanı verilmiştir.

2020 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri'nde finalisti olan fotoğrafçılar ve projeleri şöyle:

MİMARİ:

Finalistler:

Sandra Herber, Kanada

José De Rocco, Arjantin

Jonathan Walland, İngiltere

Kısa liste:

Swen Bernitz, Almanya

Liang Chen, Çin

Jeoffrey Guillemard, Fransa

Marcin Plonka, Polonya

Maria Burasovskaya, Rusya Federasyonu

Laurin Schmid, Almanya

Alexander Tatarenko, Rusya Federasyonu

YARATICILIK:

Finalistler:

Pablo Albarenga, Uruguay

Dione Roach, İtalya

Luke Watson, Birleşik Krallık

Kısa liste:

Michel Le Belhomme, Fransa

Nicoletta Cerasomma, İtalya

Joseph Ford, Birleşik Krallık

Ritsuko Matsushita, Japonya

Serge Varaxin, Rusya Federasyonu

Reuben Wu, Birleşik Krallık

KEŞİF:

Finalistler:

Hugh Kinsella Cunningham, Birleşik Krallık

Maria Kokunova, Rusya Federasyonu

Hashem Shakeri, İran

Kısa liste:

Diogo Baptista, Portekiz

Emmanuelle Firman, Fransa

Adrian Francis, ABD

Massimo Gurrieri, İtalya

Thomas Hänisch, Almanya

Edward Kaprov, İsrail

Murat Yazar, Türkiye

BELGESEL:

Finalistler:

Didier Bizet, Fransa

Chung Ming Ko, Hong Kong

Youqiong Zhang, Çin

Kısa liste:

David Butow, ABD

Nicholas Moir, Avustralya

Patrick Wack, Fransa

Eddy van Wessel, Hollanda

Ian Willms, Kanada

ÇEVRE:

Finalistler:

Robin Hinsch, Almanya

Álvaro Laiz, İspanya

Luca Locatelli, İtalya

Kısa liste:

Jenny Evans, Avustralya

Marco Garofalo, İtalya

Eddo Hartmann, Hollanda

Maximilian Mann, Almanya

Pierpaolo Mittica, İtalya

Carolina Rapezzi, İtalya

Kristof Vrancken, Belçika

MANZARA:

Finalistler:

Ronny Behnert, Almanya

Chang Kyun Kim, Güney Kore

Florian Ruiz, Fransa

Kısa liste:

Mauro Battistelli, İtalya

Jeroen van Dam, Hollanda

Andrius Grigalaitis, Litvanya

Sybren Vanoverberghe, Belçika

Peixia Xie, Çin

DOĞAL DÜNYA VE YABAN HAYATI:

Finalistler:

Masahiro Hiroike, Japonya

Adalbert Mojrzisch, Almanya

Brent Stirton, Güney Afrika

Kısa liste:

Pierre Anquet, Fransa

Songda Cai, Çin

Marko Dimitrijevic, İsviçre

Tobias Friedrich, Almanya

Joan de la Malla, İspanya

Yevhen Samuchenko, Ukrayna

PORTRE:

Finalistler:

Cesar Dezfuli, İspanya

Sasha Maslov, Ukrayna

Denis Rouvre, Fransa

Kısa liste:

Richard Ansett, Birleşik Krallık

Raul Ariano, İtalya

Jon Enoch, Birleşik Krallık

Adam Ferguson, Avustralya

Adrián Markis, Arjantin

Magdalena Stengel, Almanya

Tomáš Vrana, Çek Cumhuriyeti

SPOR:

Finalistler:

Lucas Barioulet, Fransa

José López Soto, İspanya

Andrea Staccioli, İtalya

Kısa liste:

Giuliano Berti, İtalya

Anton Dotsenko, ABD

Frédéric Duhayer, Fransa

Mikhail Kapychka, Belarus

Sarah Sasani, İran

Federico Tardito, İtalya

NATÜRMORT:

Finalistler:

Alessandro Gandolfi, İtalya

Elena Helfrecht, Almanya

Fangbin Chen, Çin

Kısa liste:

Sabina Candusso, İtalya

Emilia Cocking, Birleşik Krallık

Sandrine Dippa, Fransa

Paul Fuentes, Meksika

Molly Percy, Birleşik Krallık

Yelena Strokin, Rusya Federasyonu

Cecilia Manzanares Vargas, Meksika

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