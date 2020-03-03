Sony Dünya Fotoğraf Yarışması 2020 finalistleri belli oldu

Dünya Fotoğraf Organizasyonu, 2020 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri için profesyonel yarışmada finalist olan ve kısa listeye kalan fotoğrafçıları açıkladı. İşte kategorilerine göre Sony Dünya Fotoğraf Yarışması 2020 finalistleri...