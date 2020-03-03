Sony Dünya Fotoğraf Yarışması 2020 finalistleri belli oldu

Sony'nin düzenlediği 2020 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri'nin finalistleri belli oldu. Aynı zamanda 2019 Sony Profesyonel Hibe Fonu'nu kazanan fotoğrafçıların yeni projelerine dair gelişmeler de duyuruldu. Profesyonel yarışma finalistlerinin ve Hibe Fonu almaya hak kazanan fotoğrafçıların çalışmaları, 17 Nisan – 4 Mayıs tarihleri arasında Somerset House'da gerçekleştirilecek 2020 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri Sergisi'nde görülebilecek.
2020 Ödülleri kapsamındaki 4 yarışmaya, 203 ülkeden 345 bini aşkın görselle başvuru yapıldı ve bugüne kadarki en yüksek katılımla, 135 binden fazla fotoğraf Profesyonel yarışmanın 10 kategorisine dahil edildi. Hem çevre konusunun hem sanat hem de haber fotoğrafçılığı bakımından giderek artan önemi nedeniyle bu yıl yeni bir kategori olarak "Çevre" kategorisi eklendi.
Bu yılın finalist projeleri; kişisel meseleleri ve gözlemleri aktarmak, hikâye anlatımına dair yaratıcı yaklaşımlar sunmak ve az bilinen ancak son derece önemli sorunlara ışık tutmak üzere çok çeşitli konular, fotoğraf teknikleri ve sunum yöntemleri tercih ediyor.
YILIN FOTOĞRAFÇISI 16 NİSAN'DA BELLİ OLACAK
Finalistler arasında en iyi fotoğrafçı ödülünün sahibi 16 Nisan'da belli olacak. Fotoğrafçıların çalışmaları, 17 Nisan – 4 Mayıs tarihleri arasında Somerset House'da gerçekleştirilecek 2020 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri Sergisi'nde görülebilecek.
2019 SONY PROFESYONEL HİBE FONU
2019 Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri Profesyonel kategori finalistleri arasından seçilen ve Sony Profesyonel Hibe Fonu'na hak kazananlar şu şekilde: Yan Wang Preston (İngiltere, 1.'lik, Manzara), Edward Thompson (İngiltere, 3.'lük, Belgeleme), Kohei Ueno (Singapur, 2.'lik, Spor) ve Tuomas Uusheimo (Finlandiya, 2.'lik, Mimari).Her fotoğrafçıya, kendilerine, tamamen yeni işler oluşturma veya hibeyi uzun vadeli bir proje geliştirmek için kullanma özgürlüğü tanınarak, 7.000 dolar ve Nisan 2019'da en güncel olan Sony dijital görüntüleme ekipmanı verilmiştir.
2020 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri'nde finalisti olan fotoğrafçılar ve projeleri şöyle:
MİMARİ:
Finalistler:
Sandra Herber, Kanada
José De Rocco, Arjantin
Jonathan Walland, İngiltere
Kısa liste:
Swen Bernitz, Almanya
Liang Chen, Çin
Jeoffrey Guillemard, Fransa
Marcin Plonka, Polonya
Maria Burasovskaya, Rusya Federasyonu
Laurin Schmid, Almanya
Alexander Tatarenko, Rusya Federasyonu
YARATICILIK:
Finalistler:
Pablo Albarenga, Uruguay
Dione Roach, İtalya
Luke Watson, Birleşik Krallık
Kısa liste:
Michel Le Belhomme, Fransa
Nicoletta Cerasomma, İtalya
Joseph Ford, Birleşik Krallık
Ritsuko Matsushita, Japonya
Serge Varaxin, Rusya Federasyonu
Reuben Wu, Birleşik Krallık
KEŞİF:
Finalistler:
Hugh Kinsella Cunningham, Birleşik Krallık
Maria Kokunova, Rusya Federasyonu
Hashem Shakeri, İran
Kısa liste:
Diogo Baptista, Portekiz
Emmanuelle Firman, Fransa
Adrian Francis, ABD
Massimo Gurrieri, İtalya
Thomas Hänisch, Almanya
Edward Kaprov, İsrail
Murat Yazar, Türkiye
BELGESEL:
Finalistler:
Didier Bizet, Fransa
Chung Ming Ko, Hong Kong
Youqiong Zhang, Çin
Kısa liste:
David Butow, ABD
Nicholas Moir, Avustralya
Patrick Wack, Fransa
Eddy van Wessel, Hollanda
Ian Willms, Kanada
ÇEVRE:
Finalistler:
Robin Hinsch, Almanya
Álvaro Laiz, İspanya
Luca Locatelli, İtalya
Kısa liste:
Jenny Evans, Avustralya
Marco Garofalo, İtalya
Eddo Hartmann, Hollanda
Maximilian Mann, Almanya
Pierpaolo Mittica, İtalya
Carolina Rapezzi, İtalya
Kristof Vrancken, Belçika
MANZARA:
Finalistler:
Ronny Behnert, Almanya
Chang Kyun Kim, Güney Kore
Florian Ruiz, Fransa
Kısa liste:
Mauro Battistelli, İtalya
Jeroen van Dam, Hollanda
Andrius Grigalaitis, Litvanya
Sybren Vanoverberghe, Belçika
Peixia Xie, Çin
DOĞAL DÜNYA VE YABAN HAYATI:
Finalistler:
Masahiro Hiroike, Japonya
Adalbert Mojrzisch, Almanya
Brent Stirton, Güney Afrika
Kısa liste:
Pierre Anquet, Fransa
Songda Cai, Çin
Marko Dimitrijevic, İsviçre
Tobias Friedrich, Almanya
Joan de la Malla, İspanya
Yevhen Samuchenko, Ukrayna
PORTRE:
Finalistler:
Cesar Dezfuli, İspanya
Sasha Maslov, Ukrayna
Denis Rouvre, Fransa
Kısa liste:
Richard Ansett, Birleşik Krallık
Raul Ariano, İtalya
Jon Enoch, Birleşik Krallık
Adam Ferguson, Avustralya
Adrián Markis, Arjantin
Magdalena Stengel, Almanya
Tomáš Vrana, Çek Cumhuriyeti
SPOR:
Finalistler:
Lucas Barioulet, Fransa
José López Soto, İspanya
Andrea Staccioli, İtalya
Kısa liste:
Giuliano Berti, İtalya
Anton Dotsenko, ABD
Frédéric Duhayer, Fransa
Mikhail Kapychka, Belarus
Sarah Sasani, İran
Federico Tardito, İtalya
NATÜRMORT:
Finalistler:
Alessandro Gandolfi, İtalya
Elena Helfrecht, Almanya
Fangbin Chen, Çin
Kısa liste:
Sabina Candusso, İtalya
Emilia Cocking, Birleşik Krallık
Sandrine Dippa, Fransa
Paul Fuentes, Meksika
Molly Percy, Birleşik Krallık
Yelena Strokin, Rusya Federasyonu
Cecilia Manzanares Vargas, Meksika
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