Sony İçin Bir Dönemin Daha Sonu Geldi: Artık DSLR Satmayacaklar!

Son gelişmeler ışığında, Sony'nin DSLR kamera pazarından sessiz ve sakin bir şekilde çıkmakta olduğunu söylemek mümkün. SonyAlpha Rumors'un haberine göre, A68, A99 II ve A77 II modelleri Sony'nin web sitesinde kaldırıldı.
Sony'nin uzun süredir DSLR ile fazla ilgilenmediği oldukça açıktı (Sony, DSLR teknolojisine kullandığı sabit yarı saydam aynalar nedeniyle DSLT adını veriyordu). Firmanın son modeli, 2016'da piyasaya sürülen 42 megapiksellik A99 II olmuştu. Son zamanlarda yapılan tek duyuru, E-yuvalı kamera sahiplerine A-yuvalı lensleri kullanma imkânı tanıyan bir adaptördü.
Bu arada Sony, hem tam çerçeve hem de APS-C sensör kategorilerindeki aynasız modellerin özelliklerini ve sayısını önemli ölçüde artırdı. 61 megapiksellik A7R IV, 12 megapiksellik A7S III ve 50 megapiksellik A1 ile hatırı sayılır bir başarı elde etti.
Sony'nin A-yuvalı DSLR'ları (ilk model A100 idi) Konica Minolta'yı satın aldıktan sonra piyasaya sürülmüştü. Şu anda bir dönemin sonu gelmiş gibi görünüyor. Ancak, Premium dijital fotoğraf makinesi segmentinde sular durulmuş değil. Önümüzdeki yıl Sony'den A7 IV geliyor, bununla beraber Nikon, Canon ve diğer üreticiler de yeni modellerini hazırlamaya devam ediyor.
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