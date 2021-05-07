Sony İçin Bir Dönemin Daha Sonu Geldi: Artık DSLR Satmayacaklar!

Aynasız kamera üretimine büyük çapta ağırlık veren Sony, DSLR kamera operasyonu için yolun sonuna geldiğini, son adımıyla birlikte kanıtladı.

Sony artık DSLR satmayacak

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Sony İçin Bir Dönemin Daha Sonu Geldi: Artık DSLR Satmayacaklar!

 

 