Sony, PlayStation 5 İçin Geliştirdiği Yeni VR Kontrol Kollarını Tanıttı

Geçtiğimiz ay Sony, PlayStation 5 için yeni nesil bir sanal gerçeklik sistemi üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Her ne kadar bu sistemin tamamı bu yıl yayımlanmayacak olsa da, artık firma yeni nesil VR kontrolcüsünü tanıtmaya hazır gözüküyor ve şimdiden şu andaki PlayStation VR Move çubuklarına göre büyük bir ilerleme olduğunu söylemek mümkün.
Bir PlayStation blog yazısı aracılığıyla yeni VR kontrol kolunun çok daha derin bir varlık hissi ve daha kapsayıcı VR deneyimlerine ulaşma hedeflerini gösterdiğini söyleyen Sony'den Hideaki Nishino, DualSense kablosuz kontrol kolu ile beraber sunulan yeniliklerin üzerine kurulduğunu ve oyunların PS üzerinde nasıl "hissettiğini" geliştireceğini belirtti.
Firmanın söylediğine göre bu yeni, küresel kontrol kolu daha doğal bir tutuş sağlayarak rahatlık ve hareket özgürlüğü arasında bir denge kuruyor. Daha önce de belirtildiği gibi DualSense kontrol kolunun teknolojilerinin kullanılması, bu VR kontrol kolunun popüler adaptif tetiklere sahip olacağı, dokunsal geri bildirim sunacağı ve baş parmak, işaret parmağı ve orta parmağınızın bulunduğu bölgelerde dokunma algılayıcıları barındıracağı anlamına geliyor.
Kontrol kolunun altındaki takip halkası da 3D takip için henüz tanıtılmamış olan başlık tarafından kullanılacak. Her bir kontrol kolu bir analog çubuğa, iki yüzey tuşuna, tutma bölgesine, bir tetik koluna ve menü tuşlarından birine (sağda Seçenekler [Options] ve solda Oluşturma [Create]) sahip olacak.
Sony, bu kontrol kolunun protoptiplerinin kısa bir süre içerisinde sanal gerçeklik geliştiricilerine gönderileceğini ve yeni tasarımla neleri başarabileceklerini test etmelerine imkan tanıyacağını söylüyor. PlayStation 5 VR sisteminin tam yayımının biraz uzakta olması ile beraber firmanın, yakın zaman içerisinde daha fazla tanıtım yapacağı ve yakın bir zaman içerisinde başlığı görebileceğimiz tahmin edilebilir.
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