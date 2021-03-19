Sony, PlayStation 5 İçin Geliştirdiği Yeni VR Kontrol Kollarını Tanıttı

Henüz başlığı hakkında fikrimiz olmasa da Sony, yeni PSVR sisteminde kullanacağı kontrol kollarını gösterdi.

  • Levent Öztürk
Sony, PS5 için yeni VR kontrol kollarını tanıttı
Sony

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