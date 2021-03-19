Windows 10X Bir Kez Daha "Başka Bahara" Kaldı

Windows 10X ilk olarak Ekim 2019'da, çift ekranlı cihazlar için bir işletim sistemi olarak duyuruldu. Ancak sonrasında hem ertelemeler yaşandı, hem de işletim sisteminin temel mantığı değişti. Artık Windows 10X, tek ekranlı bilgisayarlar için de geliştiriliyordu.
Ama 2020 yılı bitti ve biz halen Windows 10X ile buluşabilmiş değiliz. Son olarak önümüzdeki ilkbahar aylarında resmi olarak karşımıza çıkacağını beklediğimiz işletim sistemi, görünüşe bakılırsa bir kez daha erteleniyor. Windows Central'dan Zac Bowden'ın yeni raporuna göre, ilkbaharda Windows 10X'i görme şansımız hiç yok.
Bunun yerine, Windows 10X en erken yılın ikinci yarısında, yeni Microsoft bilgisayarlarla birlikte sahneye çıkacak. Bahsi geçen cihazlar hem girişi seviyesi tek ekranlı sistemleri, hem de uzun zamandır beklenen çift ekranlı Surface Duo'yu içeriyor. Ama bu zaman aralığı da ileriye ertelenirse şaşırmamak lazım. Zira hem Surface Duo'nun bir türlü ete kemiğe bürünememesi, hem de Windows 10X'in defalarca ertelenmesi soru işaretlerini de beraberinde getiriyor.
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