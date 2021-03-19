Windows 10X Bir Kez Daha "Başka Bahara" Kaldı

Microsoft'un yılan hikayesine dönen işletim sistemi Windows 10X'in çilesi bitmek bilmiyor. Görünüşe göre Windows 10X, defalarca yaşadığı ertelemelerin bir yenisi ile daha karşı karşıya...

Windows 10X Bir Kez Daha "Başka Bahara" Kaldı

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