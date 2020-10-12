Sony, PlayStation 5'te Kesinlikle Desteklenmeyen PS4 Oyunlarını Açıkladı

Sony her ne kadar PlayStation 5'in PS1, PS2 ve PS3 oyunları ile geri uyumluluğa sahip olmayacağını belirtmiş olsa da, şu ana kadar PS4 oyunları hakkında net bir bilgi sunulmamıştı. Firma, yayımladığı destek sayfası aracılığıyla yeni nesil konsolunda PS4 oyunları ile geri uyumun nasıl çalışacağını nihayet açıkladı.
Öncelikle, 4.000'den fazla PS4 oyununun neredeyse tamamı PS5 tarafından desteklenecek ancak Sony, bazılarının yeni konsolda sınırlı işleve sahip olabileceğini ve "hata verebileceğini veya beklenmeyen davranış sergileyebileceğini" söyledi. Bu yüzden de firma, PS4 oyunları için DLC ve ekleri satın almadan önce oyunu PS5 üzerinde çalıştırarak deneyimden memnun olduğunuza emin olmanızı istiyor.
Ayrıca Sony, PS5 üzerinde kesinlikle oynanamayacak olan bir PS4 oyun listesi de yayımladı. Bu listenin içerisinde ise DWVR, Afro Samurai 2 Revenge of Kuma Volume One, TT Isle of Man – Ride on the Edge 2, Just Deal With It!, Shadow Complex Remastered, Robinson: The Journey, We Sing, Hitman Go: Definitive Edition, Shadwen, Joe's Diner yer alıyor.
Ayrıca seçili PS4 oyunlarının PS5'in "Game Boost" özelliğinden faydalanarak daha yüksek veya daha düzgün kare hızlarında çalıştırılacağı da belirtilmekte ancak henüz konsolun bu yeteneğinden hangi oyunların faydalanabileceği açıklanmış değil.
Dijital oyunlar ve ilgili kayıt dosyaları, Wi-Fi aracılığıyla PS5'e aktarılabilecek ve ayrıca konsola bir PS4 oyun diski takabileceksiniz.
Ayrıca firma, PS5'in çevresel donanım uyumluluğunu da oldukça detaylandırdı. Bu kısımda da öne çıkanlar içerisinde DualShock 4 ve DualSense kontrollerinin PS4 oyunlarında kullanılabileceği ancak PS5 üzerinde en iyi deneyim için bunların ilkinin kullanılması yer alıyor. Ancak DualShock 4, PS5 oyunlarında desteklenmeyecek.
Son olarak da PS5 üzerinde diğer PS4 geri uyumluluk sınırlamalarından bahsediliyor. Bu sınırlamaların arasında ise şunlar bulunuyor: SHARE (PAYLAŞ) menüsü, PS5 üzerinde PS4 oyunları sırasında gösterilemiyor. Ancak ekran görüntüleri alınabilecek, video kaydı yapılabilecek ve bunlar kaydedilebilecek. HD Kamera PS4 oyunları ile uyumlu olmadığından dolayı PlayStation Camera adaptörü aracılığıyla bir PlayStation Camera'nın takılması gerekiyor. PS5 oyunlarında HDR otomatik olarak açık oluyor ve ayarlar menüsünden SDR'a geçiş yapılabiliyor. PS4 turnuvalar özelliği PS5 konsollarında desteklenmiyor. In-Game Live from PlayStation PS5 konsollarında desteklenmiyor. PS5 konsolları, PS4 İkinci Ekran uygulaması veya oyun arkadaşı uygulamalarını desteklemiyor.
Daha fazla detay ise firmanın bu sayfasında (İngilizce) bulunabilir.
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