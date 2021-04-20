Sony U-Dönüşü Yaptı, PlayStation 3 ve PlayStation Vita Direkten Döndü

Kısa bir süre önce Sony, bu yaz aylarında PlayStation 3, PSP ve Vita için PlayStation Store kapılarını kapatacağını açıklamıştı. Ancak bu açıklamanın hemen ardından oyun severlerin tepkisi ile karşılaşan Sony, geri adım atmak zorunda kaldı.
Oyuncuların eleştirilerini dikkate alan Sony, bu konuda hızlı bir duyuruda bulunmakta gecikmedi. Sony, yaptığı duyuruda aldığı kararın "yanlış" olduğunu vurgularken, açıklama direkt Sony Interactive Entertainment CEO ve başkanı Jim Ryan'dan geldi.
Jim Ryan yaptığı açıklamada, yanlış karar aldıklarının altını çizerken, PlayStation Store'un PlayStation 3 ve PlayStation Vita cihazları için mevcut olmaya devam edeceğinin müjdesini verdi. Fakat buna karşın PlayStation Portable'ın dijital mağazasının planlandığı gibi 2 Temmuz'da kapanacağını da sözlerine ilave etti.
PS3 ve PS Vita için satın alım desteğinin sonlandırma kararını, bu eski cihazlar için ticari destek zorlukları ve daha fazla kaynağı yeni cihazlara aktarabilmeleri gibi bir dizi faktörden doğduğunu söyleyen Ryan, şimdilik bu kararından vazgeçmiş gibi görünüyor. Açıklamasının sonunda oyunculara, PS3 ve PS Vita klasik oyunlarını satın almaya devam etme konusunda son derece tutkulu olduklarını gördüklerini söylerken, bunun devam etmesini istedikleri de aşikar.
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