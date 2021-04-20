Mars Helikopteri Ingenuity ile Gelen Soru: İnsanlar da Mars'ta Uçabilir mi?

Hepimiz, Ingenuity Mars helikopterinin başka bir gezegendeki ilk güçlendirilmiş, kontrollü uçuşunu yapmasını heyecanla bekledik ve bu bekleyiş dün sona erdi. Bu olay, diğer gezegenlerde uçma ihtimallerini düşünmemize de sebep oluyor. Ingenuity'nin başarılı olması, Mars'ta insanları taşıyacak bir helikopterin de kapılarını açabilir mi? Ne yazık ki bu sorunun cevabı, şimdilik hayır...
NASA yöneticisi Thomas Zerbuchen ve Ingenuity projesi yöneticisi MiMi Aung, geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinde soruları cevapladı. Bir Twitter kullanıcısının sorduğu soru da, gelecekteki bir Mars helikopterinin astronotları taşımak için ölçeklendirilme ihtimaliydi.
Mars'ın atmosferi, Dünya ile karşılaştırıldığında aşırı ince kalıyor. Augn'un sözler işu şekilde: "Ne yazık ki Mars üzerinde insanları taşıyamayız. Orada yeterince atmosfer yok. Ancak uçan araçların ciddi yükleri astronotlar ve bilim keşfi için taşıdığını görüyoruz."
Ingenuity'nin pervaneleri uçtan uca yaklaşık 1,2 metre uzunluğunda. Aung, gelecekteki Mars helikopter pervanelerinin 3,5 metreye kadar uzayarak daha ağır yükleri taşıyabileceğini ancak bunun halen bir insan vücudunu kaldırmak için yeterli olmayacağını söylüyor.
Ingenuity, yüksek riskli ve yüksek getiriye sahip bir teknoloji denemesi. NASA, küçük helikopterin uçuşunu yazılım güncellemesine ihtiyaç duymasından dolayı ertelemişti ve uçuş, dün gerçekleşti.
Kısacası, Mars üzerinde bilim-kurgu tarzı uçan makineler hakkında düşünmeye başlamamız için henüz çok erken gibi görünüyor. Ama geleceğin neler getireceğini de hayal etmekten vaz geçmemekte yarar var...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın