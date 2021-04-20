Mars Helikopteri Ingenuity ile Gelen Soru: İnsanlar da Mars'ta Uçabilir mi?

Mars helikopteri Ingenuity'nin ilk başarılı Mars uçuşunun ardından şimdi herkes bu soruya cevap arıyor: "İnsanlar da Mars üzerinde helikopterlerle uçabilecek mi?"

20 Nisan 2021 13:02