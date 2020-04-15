Sony'den Ücretsiz PlayStation 4 Oyunları

Sony, evde kalmak zorunda olduğumuz bu günlerde, PlayStation 4 sahiplerine büyük bir sürpriz yaptı; herkese bedava oyun dağıtmaya başladı. Üstelik bu oyunlar için, PS Plus üyesi olmanıza da gerek yok.

Sony'den Ücretsiz PS4 Oyunları

Sony, sık rastlamadığımız bir hamlede bulunarak ücretsiz PlayStation oyunu dağıtmaya başladı. Firma, Play At Home (evde oyna) girişimi kapsamında oyun severleri güvenli mesafeyi korumaya teşvik etmek istiyor. Yani "oyun oynayın, dışarı çıkmayın" diyor.

Bugün (15 Nisan) itibariyle şu iki oyun, PlayStation mağazası üzerinden PS4'e indirilebilecek.

Journey: "Yaşamı onaylayan mesajı" ile ödül kazanan macera oyunu, incelemeler tarafından çok yüksek bir puan elde etmiş durumda.

Uncharted: The Nathan Drake Collection: Koleksiyon içerisinde Uncharted: Drake's Fortune, Uncharted 2: Among Thieves ve Uncharted 3: Drake's Deception bulunuyor.

Oyunları aldıktan sonra hesabınızda kayıtlı kalacak, ancak dikkat etmeniz gereken 5 Mayıs'a kadar indirmeniz gerekiyor. Sony, indirmelerin Avrupa ve ABD'de yavaş olabileceğini söylüyor. Bunun nedeni, firmanın internet trafiğini korumak için aldığı önlemler.

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