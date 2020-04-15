Corona Günlerinde Sporu Özleyenlere Özel, En İyi 5 Netflix Spor Belgeseli

Her hafta sayısız maç veya yarış izlerken, Corona Virüsü nedeniyle bir anda kendinizi sporun dışında mı buldunuz? Öyleyse spor konulu bu 5 Netflix belgeseli, biraz olsun keyfinizi yerine getirecektir.