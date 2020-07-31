Sony Vision-S Elektrikli Otonom Aracı Yollara Çıkıyor!

Sony, geçtiğimiz ocak ayında gerçekleşen CES 2020 Tüketici Elektroniği Fuarı'nda ilk elektrikli otomobili Vision-S'i tanıtmış ve halen üzerinde çalıştığını söylemişti. Aradan geçen 6 aylık gibi bir süre içinde de son hazırlıklarını yapan şirket, otomobilin test için yollara çıkmaya hazır olduğunu müjdeledi.
Vision-S'te biri önde bir diğeri arkada olmak üzere çift 200kW motor bulunuyor. 4.8 saniyede 0 – 62 MPH hızlanma ve 149 MPH'lik kadrana sahip olan Vision-S, otonom sürüş özelliği de gösteriyor. Hem içeride hem dışarıda çevredeki insanları ve objeleri tanıyabilmesi için 33 sensörle donatılan Vision-S, konforlu yapıda tasarlandığı gibi multimedya özellikleriyle de dikkat çekiyor. Otomobilin içindeki 4 koltuk başlığının her birinde hoparlör bulunduran 360 Realty Audio ses desteği ile donatılan Vision-S, yakında yollara çıkacak.
Sony, Vision-S'i şu an algılama ve ses teknolojisini geliştirmek için Tokyo'ya getirdiğini açıklamış. Akabinde de prototipi bu yıl içinde kamuya açık yolda test edeceğinin planlarını yapıyor.
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