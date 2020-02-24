Sony Xperia 1 II ve Xperia 10 II Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Sony, yeni Xperia 1 II ve Xperia 10 II yeni akıllı telefonlarını tanıttı. İşte Xperia 1 II ve Xperia 10 II özellikleri ve fiyatı.