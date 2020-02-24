Sony Xperia 1 II ve Xperia 10 II Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Sony, yeni akıllı telefonlarını sonunda tanıttı. Geçtiğimiz sene Xperia 1 ve Xperia 10 modellerini Mobil Dünya Kongresi kapsamında tanıtan Sony, bu kez MWC 2020'nin iptal olmasıyla beraber tanıtımını farklı bir platformda yapmak zorunda kaldı ancak yine aynı tarihlerde halef Xperia'ları sahnelemekten geri durmadı. Sony'nin yeni telefonları ise isim olarak pek yaratıcı değil. Geçen seneki modellerin adeta "yeni bölümü" ile karşımıza çıkan Japon dev, böylece ilk 5G'li telefonunu da tanıtmış oldu.
Xperia 1 II ve Xperia 10 II olarak 2 modelle karşımıza çıkan Sony, Xperia 1 II'yi 5G destekli olarak hazırlarken, Xperia 10 II modelini ise yalnızca 4G ile sınırlandırmış. Öte yandan önemli bir diğer haber de, Sony'nin 3.5 mm kulaklık girişine geri dönmesi oluyor. Xperia 1 II de Xperia 10 II de 3.5 mm kulaklık girişi içeriyor. Peki, Xperia 1 II ve Xperia 10 II özellikleri neler?
Xperia 1 II Özellikleri Neler?
Sony, 2020 akıllı telefon sahnesine 2 yeni modelle katıldı. Bu senenin amiral gemisi konumuna Xperia 1 II modelini yerleştiren Sony, Xperia 10 II akıllı telefonunu ise orta segmente konumluyor.
Xperia 1 II, 6.5 inç büyüklüğünde OLED ekranın sahibi olurken, telefonun çözünürlüğü 1644x3840 piksel. 21:9 görüntü oranı sağlayan ekran tam 643 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Öte yandan Corning Gorilla Glass 6 ile korumalı olan ekran ayrıca 90Hz tazeleme hızını da içeriyor.
Android 10 işletim sistemini kullanan telefonda işlemci olarak Snapdragon 865 yer alıyor. 8 GB RAM ve 256 GB depolama biriminin sahibi olan telefonun arkasında ise 4 kamera yer aldıyor.
3 adet 12 MP kameranın yer aldığı, ayrıca 0.3 MP ToF 3D kameranın bulunduğu telefonda, ana kamera 24 mm ölçülü f/1.7 diyaframlı geniş açılı fotoğraf çekerken, 2'inci kamera 3x optik zum yapabilen telefoto şeklinde tasarlanmış. Bu iki kamera da OIS desteğine sahip olurken, 3'üncü kamera da ultra geniş açılı çekimlerde kullanılıyor.
Xperia 10 II Özellikleri Neler?
Xperia 10 II de OLED ekrana sahip. Ancak çözünürlük ve diğer Xperia 1 II avantajlarından yoksun olarak karşımıza çıkıyor. Telefonda 1080x2520 piksel çözünürlüğünde yer alan ekran ayrıca 457 ppi piksel yoğunluğu içeriyor. Bu modelde standart 60Hz ekran paneli kullanılıyor.
Xperia 10 II de işlemci olarak Snapdragon 665 yer alıyor. Böylece Xperia 10 II'nin orta segment akıllı telefonlardan biri olduğunu söylemek mümkün. 4 GB RAM ve 128 GB depolama biriminin de sahip olduğu telefonda, Xperia 1 II'de yer aldığı gibi 5G desteği yok.
Xperia 10 II, 3 kameraılı bir telefon. 12 MP ana kameranın yanında 8 MP ve 2x optik zum yapabilen ikinci kamera ile yine 8 MP ölçüsünde 16 mm'lik ultra geniş açılı bir diğer kamera bulunuyor.
Xperia 1 II'NİN 4000 mAh kapasitesinde bir bataryası yer alırken, Xperia 10 II'de 3600 mAh kapasitesinde batarya bulunuyor. Neyse ki telefonda 18W hızlı şarj desteği mevcut.
Xperia 1 II ve Xperia 10 II Fiyatı Ne Kadar?
Sony, Xperia 1 II ve Xperia 10 II fiyatlarını açıklamadı. Ancak tahminlerimiz Xperia 10 II'nin, Xperia 10 modeline benzer şekilde 349 Dolar olacağı yönünde. Xperia 1 II ise, yine muhtemelen 1099 Dolar fiyattan satışa çıkacak. Elbette Sony resmi olarak duyurduğunda ayrıca Xperia 1 II ve Xperia 10 II fiyatlarını ayrıca sizlerle paylaşacağız.
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