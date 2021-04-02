Galaxy S21, Sadece 57 Günde Ulaştığı Başarıyla Galaxy S20'ye Toz Yutturdu

Samsung Galaxy S21 serisi, sadece 57 gün içerisinde yakaladığı satış rakamı ile Galaxy S20'ye 1 ay fark attı. Ama Galaxy S serisinin "kralı olmayı" yine de başaramadı.