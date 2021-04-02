Galaxy S21, Sadece 57 Günde Ulaştığı Başarıyla Galaxy S20'ye Toz Yutturdu

Geçtiğimiz yıl Galaxy S20 serisinin beklenenden daha kötü bir satış performansı sergilemesinin arından, Samsung bu yıl bir kez daha başarıya geri dönmüş gibi görülüyor. Firma Exynos işlemcisini geliştirdi, pek çok yoruma göre daha iyi bir tasarım sundu ve üst seviye akıllı telefon serilerinin fiyatlarını Galaxy S20 ile karşılaştırıldığında daha makul bir seviyeye çekti. Bunun sonucu olarak da Samsung, yeni üst seviye telefonlarda çok daha fazla başarı yakaladı.
Galaxy S21'e Sadece 57 Gün Yetti
Samsung, yaptığı açıklamada Galaxy S21 serisinin satışlarının Güney Kore'de geçtiğimiz hafta 1 milyon üniteyi geçtiğini söyledi. Bu satış başarısına, akıllı telefonun piyasaya sürülmesinin ardından sadece 57 gün içerisinde ulaşıldı. Buna karşılık Gaalxy S20 serisinin geçtiğimiz yıl aynı satışa ulaşması için bir ay daha fazla zaman gerekmişti. Yine de Galaxy S21 serisi, yayımından itibaren 47 günde 1 milyon ünite satışa ulaşan Galaxy S10 serisine göre daha yavaş kaldı.
Güney Koreli akıllı telefon devi, Galaxy S serisi üst seviye telefonlarını genellikle Şubat ayında yayımlıyor ancak bu yıl telefonları Ocak ayında yayımlamayı tercih etti. Galaxy S21'in giriş seviyesi modeli Güney Kore'de 999.990KRW fiyatına sahipken, Galaxy S20'nin başlangıç fiyatı ise 1.240.000KRW'ydi.
Hangi Galaxy S21 Ne Kadar Sattı?
Samsung'un söylediğine göre Galaxy S21'in giriş modelinin satışları, ana vatanındaki S21 serisi satışlarının %52'sini oluşturmaktaydı. Galaxy S21 Ultra ve Galaxy S21+ ise sırasıyla Güney Kore'deki Galaxy S21 serisi satışlarının %27'sini ve %21'ini oluşturdu.
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