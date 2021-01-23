Sony Xperia 10 III, Görüntüleri ve Özellikleriyle Sızdı

Sony'nin bir süredir beklenen telefonu Xperia 10 III modeli muhtemelen yakında tanıtılacak. Bugüne kadar telefonla ilgili pek sızıntı görmesek de, sonunda telefonun render görüntüleri ortaya çıktı.
Twitter'da ortaya çıkan Sony Xperia 10 III, alıştığımız Sony Xperia tasarımını benimseyecek gibi görünüyor. Tasarımıyla Xperia 10 II'ye oldukça benzeyen Sony Xperia 10 III, yuvarlatılmış kenarları, arkada da dikdörtgen biçimli 3 lensli bir kamera bloğuna sahip olacak.
Paylaşılan bilgilere göre Sony Xperia 10 III'ün ekranı 6.0 inç boyutunda olacakken, telefonun boyutları ise 154.3 x 68.4 x 8.3 mm şeklinde. Telefonun kalınlığının kamera çıkıntısıyla beraber 9.1 mm'ye yükseleceği de not edilmiş.
Here comes your very first look at the upcoming #SONY #XPERIA10III! #VoiceCommunity #OnlyOnVoice@VoiceHQ??Exclusive ???? https://t.co/gLTyCptKg6 pic.twitter.com/J5zVDPtH2x— Steve H.McFly (@OnLeaks) January 20, 2021
Sony Xperia 10 III'ün ön tarafında ise 8 MP kamera ve öne bakan çift stereo hoparlörlerin olacağı da bilgiler arasında yer alırken, Sony'nin bu telefonunda da 3.5 mm kulaklık girişinden vazgeçmeyecek olması sevindirici.
Sony Xperia 10 III'te hangi işlemcinin bulunacağı ve RAM ile hafıza seçenekleri şu an netlik kazanmış değil. Fakat telefon için Snapdragon 690 5G işaret edilirken, 4 GB RAM ve 64 GB ile 128 GB hafıza seçenekleri de söylentiler arasında.
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