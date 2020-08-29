Sony Xperia 5 II'nin Özellikleri İnternete Sızdı

Sony'nin bir süredir konuşulan garip isimli amiral gemisi telefonu Xperia 5 II, internete sızdı. Xperia 5'in ve Xperia 1 II'nin devamı niteliğindeki telefonun 17 Eylül'de tanıtılması bekleniyor.
6,1 inç Full HD+ ekran, Snapdragon 865 yonga seti ve 8GB RAM ile gelen cihaz, yeni rapora göre 5G'yi destekleyecek. 4.000mAh gücünde pille geleceği söylenen Sony Xperia 5 II, 12MP çözünürlüğünde üç arka kamera ve iddiaya göre 4K HDR video kayıt yetenekleri sunacak. Kameraların ultra geniş, geniş ve telefoto lenslerinden oluştuğu belirtiliyor.
Sony, 5G'ye ilk adımını Şubat 2020'de Xperia 1 II ile atmıştı. Xperia 1 II'de gerçek bir telefoto lens de bulunuyordu. Önümüzdeki ay tanıtılacak Sony Xperia 5 II'nin bu özelliklerin yerini nasıl dolduracağını bekleyip göreceğiz.
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