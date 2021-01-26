Sony'nin Xperia Compact Telefon Serisi Geri Dönmeye Hazırlanıyor

iPhone 12 mini'yi gördünüz ve Android tarafında da bu tasarıma benzer, hem de güçlü bir akıllı telefon arayışı içine girdiyseniz, gözleriniz bir dönemin ünlü Sony Xperia Compact modellerini aramış olabilir. Bir dönem ülkemizde de aranan serilerden biri olan Sony Xperia Compact serisi, şimdilerde gözlerden uzak. Ancak ortaya çıkan yeni emareler, serinin yeniden canlanacağı yönünde.
Ortaya çıkan bilgilere göre Xperia Compact yeni modeli ile gelecek. 5.5 inç ekrana sahip olacağı ifade edilen yeni model, böylece 2018 yılında tanıtılan XZ2 Compact'tan sonra aileyi canlandıracak. Telefonda arkada çift Sony kamera yer alacakken, bunlardan birinin 13 MP çözünürlüğünde olacağı söyleniyor. Ayrıca telefonun ekranında çentikli bir kamera da bulunacak ve bunun da çözünürlüğü 8 MP şeklinde olacak.
Söylentilere göre yeni Xperia Compact modeli şubat ayında duyurulacak. Ancak telefonun piyasaya ne zaman çıkacağı şimdilik belli değil. Elbette ortaya çıkan bu bilgilerin de gerçekliği kesin değil, fakat ateş olmayan yerden duman da çıkmaz.
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