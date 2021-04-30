Sony, Xperia Serisinin Efsane Telefonunu Geri Getirmeye Hazırlanıyor

Sony telefon hayranlarına müjdeli bir haberimiz var. 2021'de yeni bir telefon geliyor ve beraberinde bir de sürpriz getiriyor. Hayır, yakın zamanda piyasaya sürülen Sony Xperia 1 III veya Xperia 5 III'ten bahsetmiyoruz. Bunun yerine yeni gelecek olan telefon söylentiye göre sekiz yaşındaki Sony Xperia Z Ultra'nın halefi olacak. Bu telefon 2013'ten beri bir yenileme görmemişti.
Zackbuks tarafından ortaya çıkartılan sızıntı, Çin sosyal medya uygulaması Weibo'da "Hello, Xperia Z Ultra" sözleri ile duyuruldu. 2013'te devasa 6,4 inç ekranı ile ortaya çıktığında o dönemin standartlarına göre oldukça büyük görünen Xperia Z Ultra, şimdi güncel telefonlar arasında normal bir boyutta kalıyor. Yine o döneme göre kaliteli ekranı, uzun pil ömrü ile ilgi toplamıştı. Yeni sürümünün de bu geleneği sürdüreceği düşünülüyor. Yani çok büyük bir ekran ve bu ekranda göreceğimiz üst seviye özellikler söz konusu olabilir.
Sony'nin neden Xperia Z Ultra'ya şimdi geri döndüğü konusunda da spekülasyonlar mevcut. Firma, süper amiral gemileri segmentinde bir boşluk görmüş ve bu boşluğu değerlendirmek için böyle bir hamle yapmaya karar vermiş olabilir.
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