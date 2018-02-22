Sony Xperia XZ2'den Yeni Bilgiler Sızdı!
Xperia XZ2 Compact'ın ardından MWC 2018'de tanıtılması beklenen Sony Xperia XZ2 de yeni bilgilerle ortaya çıktı!
- Zeynel A. Öztürk
Dün ortaya çıkan, Sony Xperia XZ2 Compact olduğunu iddia eden görüntünün ardından şimdi de Sony Xperia XZ2'nin özellikleri sızdı.
Swedroid.se web sitesinin "sektör kaynaklarına" dayandırdığı iddiasına göre Xperia XZ2, 5,8 inç'lik 18:9 oranında bir ekranla gelecek. Xperia XZ2 Compact'ın 5 inç'lik bir ekranla gelmesi, yine 18:9 ekran oranına sahip olması bekleniyordu.
İki telefonun da ekranında Gorilla Glass 5 korumasının yer alacağı, Snapdragon 845 yonga seti, 4GB RAM ve 64GB depolama alanıyla geleceği söyleniyor. 3,5mm'lik kulaklık girişine yer vermeyen telefonların arkasında bir parmak izi sensörü bulunacak.
Kaynak, Xperia XZ2'nin titreşimleri kullanan özel bir müzik modunun bulunacağını söylüyor, ancak bu işlevin nasıl çalıştığı ve ne işe yaradığı tam olarak belli değil.
Telefonların 6 Mart'tan itibaren piyasaya sürüleceği söyleniyor. Doğru bilgileri edinmek için fazla beklemeyeceğiz çünkü iki telefonun da önümüzdeki günlerdeki MWC 2018'de tanıtılması bekleniyor.
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