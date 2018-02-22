Sony Xperia XZ2'den Yeni Bilgiler Sızdı!

Xperia XZ2 Compact'ın ardından MWC 2018'de tanıtılması beklenen Sony Xperia XZ2 de yeni bilgilerle ortaya çıktı!

  • Zeynel A. Öztürk
Sony Xperia XZ2'den Yeni Bilgiler Sızdı!

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