Sony Xperia XZ3 Premium Sızmış Olabilir!
Daha Sony Xperia XZ2'yi raflarda göremedik ancak bir sonraki Sony amiral gemisi, sızmış olabilir!
Xperia XZ2 Premium bile henüz satışa sunulmadı ancak bir sonraki model XZ3 Premium'dan ilk kanıt ortaya çıktı. Buna göre telefon, 18:9 ekranla gelebilir.
18:9 ekran oranı büyük bir yenilik gibi görünmeyebilir ancak Sony, Xperia XZ Premium serisinde 16:9'u uzun süredir bırakmıyor. 18:9'a geçiş, Sony'nin tasarımda değişikliğe gideceğinin işareti olabilir.
Bu değişikliğin ilk kanıtı, Sumahoinfo'nun eline geçen user agent verileri. H8616 model numaralı telefonun Xperia XZ3 Premium olduğunun kesin bir kanıtı olmasa da, Xperia XZ3 H8416 model adına sahipti; yani model adlarında bir benzerlik var.
Yeni sızıntı, XZ3'ün ekran çözünürlüğünün 3840 x 1920 olacağını söylüyor. Bu çözünürlük çoğu Sony telefonundan yüksek olsa da, XZ2 Premium'dan düşük. Bu da açıkçası kulağa garip geliyor. Sızıntının son olarak söylediği şey, cihazın Android P ile çalışıyor olması.
Bu bilgiler doğruysa, gördüğümüz telefon Xperia XZ3 Premium olabileceği gibi, başka bir üst seviye Sony telefonu da olabilir. Kaynak sitenin kendisi bile sızan bilgiye biraz şüpheyle baktığı için emin olmadan önce beklemekte fayda var.
Zeynel A. Öztürk
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