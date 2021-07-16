Valve Yeni El Konsolu Resmi Olarak Tanıttı. İşte Steam Deck ve Özellikleri

Valve, oyunları sorunsuz bir şekilde çalıştırmak için yeterli güce sahip olduğunu söylediği hepsi bir arada taşınabilir oyun bilgisayarı Steam Deck'i resmi olarak duyurdu. Böylece, oyun devinin geliştirmekte olduğu konuşulan taşınabilir oyun cihazı hakkındaki söylentilerin de doğru olduğu kanıtlandı.
Valve, RDNA 2 1.6 Tflops GPU ile eşleştirilmiş bir Zen 2 dört çekirdekli sekiz iş parçacıklı CPU'ya sahip bir APU'yu kullanan cihaz için AMD ile ortak çalıştı. Ayrıca 16GB LPDDR5 RAM, 512GB NVMe'ye kadar çıkan dahili depolama ve genişletme için yüksek hızlı microSD kart yuvası da cihazda yer alıyor.
Proton uyumluluk katmanı, belirli Linux bağlantı noktalarına ihtiyaç duymadan platformda mevcut Steam oyunlarını çalıştırmak için kullanılacak. Ancak bu bir PC olduğu için kullanıcılar istedikleri işletim sistemini ve diğer yazılımları kurabilecekler.
Cihazın dış kısmında 7 inçlik ekran, 60Hz yenileme hızıyla 1280 x 800 piksel çözünürlükle geliyor ve dokunmatik özelliğe sahip. Elde taşınır cihazda kapasitif dokunuşlu iki analog çubuk, ayarlanabilir basınç hassasiyeti ve dokunsal geri bildirime sahip iki izleme yüzeyi, 6 eksenli bir jiroskop ve ayrıca ABXY, D-pad, tetikleyiciler, tamponlar ve diğerleri gibi olağan kontrol düğmeleri dizisi bulunuyor.
Valve'ın söylediğine göre oynanan oyunlara bağlı olarak Steam Deck'in pili 2-8 saat dayanabilecek. Firma, el cihazını bir TV'ye takmak ve orada oyun oynamak isteyenler için, ayrıca satılacak olsa da resmi bir yuvayı piyasaya sürüyor. Ayrıca bu yuvada USB 3.1 ve 2.0, ethernet ve HDMI 2.0 bağlantı noktaları bulunuyor.
Steam Deck, daha iyi dahili depolama, parlama önleyici cam gibi özellikler ekleyen üç fiyatlandırma kategorisinde sunulacak. Ancak, grafik kalitesi ve kare hızları sabit olacak. Seçeneklerin özet özellikleri ise şu şekilde:
399 ABD doları
- 64 GB eMMC dahili depolama
- Taşıma çantası
529 ABD doları
- 256 GB NVMe SSD dahili depolama
- Daha hızlı depolama
- Taşıma çantası
- Özel Steam Topluluğu profil paketi
649 ABD doları
- 512 GB NVMe SSD dahili depolama
- En hızlı depolama
- Birinci sınıf parlama önleyici kazınmış cam
- Özel taşıma çantası
- Özel Steam Topluluğu profil paketi
- Özel sanal klavye teması
Valve, Steam Deck'i Aralık 2021'de satışa sunmayı planlıyor ve ön siparişler yakında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık'ta başlayacak. 2022'de bu listeye daha fazla bölge eklenecek.
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