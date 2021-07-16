Valve Yeni El Konsolu Resmi Olarak Tanıttı. İşte Steam Deck ve Özellikleri

Valve, bir süredir söylentileri dolaşan yeni el konsolu (ya da bilgisayarı) Steam Deck'i resmi olarak tanıttı. Steam Deck özellikleri ve fiyatları haberimizde...

  • Levent Öztürk
İşte Steam Deck, Özellikleri ve Fiyatı...

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