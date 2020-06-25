Sony'nin Yeni EXTRA BASS Kablosuz Hoparlörleri Tanıtıldı

Sony'nin yeni EXTRA BASS kablosuz hoparlörleri tanıtıldı! İşte SRS-XB43, SRS-XB33 ve SRS-XB23 modelleri, su ve toz geçirmez tasarımlar ve üst düzey ses performansı!