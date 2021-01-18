Sony Yeni Kablosuz Ev Hoparlörlerini Tanıttı! İşte Özellikleri!

Sony, evin her yerinde keyifli, kesintisiz ve birinci sınıf bir dinleme deneyimi için iki yeni kablosuz ev hoparlörü olan SRS-RA5000 ve SRS-RA3000'i kamuoyuna tanıttı. Sony'nin benzersiz 3 boyutlu ses teknolojileriyle donatılmış olan bu hoparlörler, odanızı dolduran bir ortam sesi sağlar. Evde yaşam kalitesini arttırmak için dört dörtlük bir seçenek olan bu hoparlörler, en sevdiğiniz müziğin içinde kaybolmanızı ve müziğin mükemmel şekilde eşlik edeceği sakin ve rahatlatıcı bir atmosfer yaratmanızı sağlar.
Dinlediğiniz her şeyde farkı hissedinRA5000 ve RA3000, okurken, yemek yaparken, çalışırken veya en sevdiğiniz şarkıları dinlerken, ev hayatınızı keyiflendirmenin en ideal yöntemini sunar. İki yeni hoparlör de, her eve mükemmel uyum sağlayan yüksek kaliteli ve birinci sınıf, 2 kanallı ses deneyimi yaşatmak için tasarlanmıştır.
RA5000 ve RA3000, Sony'nin benzersiz 3 boyutlu ses teknolojileri sayesinde odayı dolduran bir ortam sesi sağlar. Immersive Audio Enhancement(Sürükleyici Ses Geliştirme) ve 360 Reality Audio(360° Gerçeklik Ses Formatı) teknolojilerinden güç alan RA5000 ve RA3000, mekânı hem dikey hem de yatay olarak geniş bir işitsel merkez haline getirerek dinlendirici bir sesle doldurur. Uyumlu çevrimiçi müzik dinleme hizmetleri[1] ile keyfini çıkarabileceğiniz 360 Reality Audio parçaları, üç boyutlu ses konumlandırma verilerini içerir, bu da RA5000 veya RA3000'de çalındığında mümkün olan en kapsayıcı sesi sunabilecekleri anlamına gelir. Sony'nin eşsiz algoritması olan Immersive Audio Enhancement teknolojisi, en sevdiğiniz 2 kanallı stereo parçaları odayı sesle dolduracak şekilde dönüştürerek dinleme deneyiminizi daha da geliştirir.
RA5000, üstün ses kalitesi sunmak üzere yüksek çözünürlüklü ses çalma imkânı veren Hi-Res Audio teknolojisine sahiptir. RA5000, müziği dikey olarak dağıtan üç adet yukarı yönlü hoparlöre ve sesi yatay olarak yayan üç orta hoparlöre sahiptir. Hoparlör ünitesi, yüksek manyetizmalı Neodimyum mıknatıslar ve mika takviyeli bir hücresel diyafram içerir ve bu tasarım, hoparlöre güç katarken boyutlarının kompakt kalmasını sağlar. Bu özellikler; odayı zengin, derin baslarla doldurmaya yardımcı olan bir subwoofer ile tamamlanır. RA5000, bas notalardan tiz notalara tüm yelpazede vurgu kalitesini korur.
RA3000, tam frekans aralıklı bir hoparlör, sesi odanın her yerine, her yönde yayan bir dağıtıcı ve derin bas üreten ikili pasif radyatör kullanarak bas derinliği olan ve yer yöne yayılan ses performansı sunar. Hoparlörün üst üste binen beam tweeter'ları, yukarı doğru giden bir dalga cephesi oluşturur ve sesin dikey olarak dağıtılmasını sağlar. Böylece tam anlamıyla kapsayıcı bir dinleme deneyimi elde edilir.
Kesintisiz ve birinci kalite dinleme deneyiminin tadını çıkarın
RA5000 ve RA3000, kullanıldığı her yerde optimum ses performansı sunan Ses Kalibrasyonu özelliğine sahiptir. Yerleştirildiği odada optimum ses performansı elde etmek üzere ayrıntılı bir ses kalibrasyon ayarı yapmak için RA5000 üzerindeki Immersive Audio Enhancement düğmesine basılı tutmanız yeterlidir. RA3000, siz en sevdiğiniz parçaların keyfini çıkarırken arka planda zahmetsizce otomatik uyumlanma ayarı yapar. RA3000'in otomatik kalibrasyonunu etkinleştirmek için hoparlörü evinizin neresine yerleştirdiyseniz orada açmanız yeterlidir, hoparlör kendisini yeni konumuna göre yeniden kalibre edecektir.
Tutarlı bir ses için uzaktan kumandanızla uğraştığınız günler geride kaldı. Hem RA5000 hem de RA3000'deki Otomatik Ses Seviyesi özelliği, her parça için mükemmel ses seviyesini bulma kaygısını ortadan kaldırır. Hoparlör, zahmetsiz bir dinleme deneyimi yaşamanız için sesi, her parçaya göre ayarlar ve size etrafınızdaki diğer şeylere odaklanma olanağı verir.
Ev hoparlörlerinizden en iyi şekilde yararlanın
RA5000 ve RA3000, Amazon Alexa[2] ve Chromecast özellikli, Google Asistan[3] özelliğinin açık olduğu cihazlarla uyumludur, böylece müziğinizi tercih ettiğiniz ses asistanını kullanarak yönetebilirsiniz. Sadece sesinizle müziği başlatabilir veya durdurabilir, ses seviyesini ve diğer eylemleri ayarlayabilir, hepsini ellerinizi kullanmadan gerçekleştirebilirsiniz. Her iki hoparlör de Google Home veya Amazon Alexa uygulamalarıyla kurulan hoparlör grupları aracılığıyla, aynı veya farklı şarkıları aynı anda ayrı odalarda çalmanızı sağlayan çok odalı oynatmayı destekler.
Akıllı telefonunuzdaki "Sony " Music Center" uygulaması ile hoparlörü evinizin herhangi bir yerinden kontrol edebilirsiniz, bu da siz ve aileniz için kişiselleştirilmiş bir dinleme deneyimi elde etmek üzere çeşitli ayarları özelleştirmenizi sağlar.
RA5000 ve RA3000, TV'nizin ses performansını kolayca artırmak için uyumlu BRAVIA TV'lere[4] kablosuz olarak bağlanabilir ve film gecesini daha da heyecan verici hale getirir. Her iki hoparlör de Wi-Fi özellikli, Bluetooth® teknolojisine, NFC[5] özelliğine sahiptir, Spotify Connect[6] ile uyumludur ve dahili Chromecast sayesinde en sevdiğiniz melodileri istediğiniz gibi çalabilmeniz için hoparlörünüzü akıllı telefonunuzla veya tabletinizle zahmetsizce eşleştirebilirsiniz.
Evinizin herhangi bir yerine yerleştirebilirsiniz
RA5000 ve RA3000, mühendislik ve stilin mükemmel bir birleşimi olan birinci sınıf tasarımlara sahiptir. Her iki model siyah gövde üzerine zıt bakır vurguların olduğu seçenekle tercih edilebilir. RA3000'de ayrıca gümüş desenli açık gri bir kumaş gövde seçeneği mevcuttur. Bu tasarım sayesinde evinizin odak noktası olacak şık bir hoparlöre kavuşabilirsiniz.
Kompakt boyutu ve az yer kaplaması ile, RA3000 hemen hemen her yere sığabilir. Neme dayanıklı olması sayesinde[7], mutfakta ve banyoda RA3000'in tadını çıkarabilirsiniz. Banyoda rahatlatıcı bir müziğin keyfini çıkarmak ya da mutfakta dans ederek yemek pişirmek istediğinizde RA3000 en iyi şekilde size eşlik eder.
SRS-RA5000 modeli Şubat 2021'den itibaren satışa sunulacaktır.
SRS-RA3000 modeli Şubat 2021'den itibaren satışa sunulacaktır.
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