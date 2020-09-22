Sony Yöneticisi: PlayStation 5 İçin HDMI 2.1 Çok Önemli Değil

PS5'in tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için TV'nizin veya projektörünüzün HDMI 2.1 destekli olması ne kadar önemli? Bir Sony yöneticisine göre bunu dert etmenize gerek yok...