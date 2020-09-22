Sony Yöneticisi: PlayStation 5 İçin HDMI 2.1 Çok Önemli Değil

PS5'in tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için TV'nizin veya projektörünüzün HDMI 2.1 destekli olması ne kadar önemli? Bir Sony yöneticisine göre bunu dert etmenize gerek yok...

Sony Yöneticisi: HDMI 2.1 Çok Önemli Değil

PlayStation 5'in potansiyelini ortaya çıkarabilmek için HDMI 2.1'e ihtiyacınız olacak mı? Bir Sony yöneticisine göre şimdilik bu standardın çok büyük bir önemi yok.

Sony'nin Dijital ve Ev Sineması ürün müdürü Christopher Mullins'e göre PS5'i projeksiyon ile kullanırken HDMI 2.1'e gerek yok. Mullins şunları söylüyor: "4K ve 120Hz... ilginç, ancak yeni nesil konsollarda temel performans hedefi 4K/60Hz performansına ulaşmak ve bunu birçok oyunda sunmak."

Sony'nin 2020'de duyurduğu yeni projektörlerin hiçbiri HDMI 2.1'i desteklemiyor, bunun yerine HDMI 2.0b ile geliyor. Üç yeni projektörün üçü de giriş gecikmesini azaltan bir oyun moduyla geliyor. Amiral gemisi model olan GZ380, oyunlarınıza yalnızca 13ms gecikme ekliyor.

PS5 ve Xbox Series X'in 4K/120Hz ve 8K/60Hz'yi desteklediğini hatırlatmakta fayda var. Ancak birçok oyun, çıkış gününde bu ayarları desteklemeyecek. Ev sineması sistemini gelecek için garantiye almak isteyenlerin HDMI 2.1 portuna sahip bir televizyon satın almaları akıllıca bir tercih olacaktır. Ancak oyunlar sizin için ilk öncelik değilse veya HDMI 2.1'in sundukları sizi fazla ilgilendirmiyorsa, VPL-GZ380 gibi bir projektör yeterli olacaktır.

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