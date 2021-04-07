Sophos, Astro Locker Team Adlı Yeni Bir Fidye Yazılımı Ailesi Keşfetti

Sophos, yeni keşfettiği Astro Locker Team fidye yazılımı ve bunun Mount Locker fidye yazılımıyla bağlantılarına dikkat çekerek kurumları bu yeni tehdide karşı uyardı.