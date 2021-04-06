HUAWEI Online Mağaza'da Baharın Gelişine Özel İndirim Fırsatı

HUAWEI baharın gelişini Online Mağazası'nda özel indirimler ile kutluyor. 01 – 30 Nisan 2021 tarihleri arasında sürecek kampanyada ayrıca birçok üründe vade farksız taksit ve hediye fırsatları da sunuluyor.