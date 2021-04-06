HUAWEI Online Mağaza'da Baharın Gelişine Özel İndirim Fırsatı

HUAWEI'nin tüketicilere sunduğu fırsatlar devam ediyor. Baharın gelişiyle birlikte kendine ve dostlarına hediye almak isteyen tüketicileri düşünen HUAWEI, ürünlerde fiyat avantajı sunarken, tüketiciye ek satın alım fırsatları da yaratıyor.
HUAWEI'nin en yeni dizüstü bilgisayarı HUAWEI MateBook D 16, 8.397 TL yerine 6.999 TL satış fiyatıyla tüketicilerle buluşuyor. Yanında ayrıca 499 TL değerindeki HUAWEI Pascal Dizüstü Bilgisayar Sırt Çantası ve 399 TL değerindeki HUAWEI Bluetooth Mouse AF30 hediye edilen HUAWEI MateBook D 16 ile, yalnızca 1 TL farkla Huawei Sırt Çantası ve Huaweı Bluetooth Mouse veya HUAWEI WiFi AX3 çift çekirdekli internet router alınabiliyor.
HUAWEI'nin ses sistemlerinde devrim yaratan FreeBuds ailesinin en yeni üyesi HUAWEI FreeBuds 4i, Siyah ve Beyaz renk seçenekleriyle ön sipariş kampanya fiyatını devam ettirerek 749 TL fiyatla tüketicilere sunuluyor. Tüketiciler HUAWEI FreeBuds 4i yanında 99 TL farkla HUAWEI Band 4 veya HUAWEI Mini Hoparlör de satın alabiliyorlar.
Android dünyasının en gelişmiş tabletlerinden olan HUAWEI MatePad Pro da kampanya dahilinde tüketicilere indirim fırsatıyla sunulan ürünler arasında. 6.197 TL yerine 4.999 TL fiyatla sunulan HUAWEI MatePad Pro satın alan kullanıcılar, 1 TL farkla HUAWEI M-Pencil, MatePad Pro için deri kılıf veya HUAWEI AX3 router ile HUAWEI FreeLace kablosuz kulaklığa da sahip olabiliyor.
2 ve daha fazla alımlarda yüzde 10 indirim
HUAWEI ayrıca, en çok satan 6 ürününde, 2 veya daha fazla alımlara doğrudan yüzde 10 daha indirim uyguluyor.
HUAWEI'nin en gelişmiş akıllı saati Watch GT 2 Pro, 2.798 TL yerine 2.299 TL fiyatla sunulurken, yalnızca 1 TL farkla HUAWEI FreeLace kablosuz kulaklık beraber alınabiliyor.
HUAWEI Watch GT 2, HUAWEI FreeBuds Pro, HUAWEI Watch Fit, HUAWEI FreeBuds 3 ve HUAWEI FreeLace Pro da kampanyaya dahil edilen ürünler arasında.
Aynı üründen 2 veya daha fazla alımlarda uygulanan yüzde 10 indirim haricinde ayrıca tüm bu ürünlerde vade farksız 4 taksit imkanı da sunuluyor.
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