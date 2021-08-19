Sosyal Medyada Taliban Krizi: Sosyal Medya Devleri Nasıl Tepki Verdi?

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinden sonra Facebook, Twitter ve YouTube'da tartışmalar hız kazandı.

Sosyal medyada Taliban krizi

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