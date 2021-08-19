Sosyal Medyada Taliban Krizi: Sosyal Medya Devleri Nasıl Tepki Verdi?

Amerika'nın Afganistan'dan aniden çekilmesinin ardından Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi, sosyal ağların Taliban ile ilgili içeriği nasıl ele aldığı konusunda yeni tartışma başlattı. Her organizasyon gibi, Taliban da mesajlarını yaymak ve takipçileriyle iletişim kurmak için büyük ölçüde sosyal medyaya güveniyor ve bu da teknoloji şirketlerine platformlarını güvence altına alma sorumluluğunu veriyor.
Bir Facebook sözcüsü yaptığı açıklamada, "Taliban, ABD yasalarına göre terör örgütü olarak sınıflandırılıyor ve Tehlikeli Örgüt politikalarımız uyarınca onları yasakladık" dedi. Bu yasağın kapsamına Taliban ve onların övülmesini, desteklenmesini ve temsil edilmesi de giriyor.
Yine de, Facebook platformlarında neler olduğunu gerçekten göremiyorsa bu açıklama pek bir şey ifade etmiyor. Vice'ın haberine göre, Taliban'ın mesajını, konuşmaları güvence altına almak için uçtan uca şifreleme kullanan WhatsApp'la yayıyor. Firma teknik olarak belirli hesapları yasaklayabilir, ancak, Facebook ve Instagram'da olduğu gibi içeriği kolayca bulup kaldıramaz.
Twitter ise, konu ile ilgi bir açıklama yapmadı ve Taliban sözcülerinin Twitter hesaplarını yasaklayıp yasaklamayacağını açıklamadı. Sadece insanların Afganistan'a yardım etmek için platformda kampanyalar düzenlediğini ve eğer vahşet ve nefret söylemini öven paylaşımlar olursa, bunları engelleyeceğini söyledi.
YouTube ise bu konuda daha katı. ABD'nin yaptırım listesinde olduğu için, Taliban tarafından işletilen tüm hesapları kapatacağını açıkladı.
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