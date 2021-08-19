YouTube'dan Bir Yenilik Daha: Bu Sefer Arama Sonuçları...

YouTube, kullanıcıların yaptıkları aramaların gösterdiği sonuçları iyileştirmek için yeni bir sistem geliştirdiğini duyurdu. İlk değişiklik, video bölümlerinin arama sonuçlarında görüntülenebilir hale getirilmesi. Böylece içinde ne olduğunu görmek için videoyu tıklamanız gerekmiyor. İkinci değişiklik, diğer dillerdeki videoların başlıklarının, açıklamalarının ve altyazılarının çevirisinin görüntüleniyor olması.
Cep telefonunda arama yaptığınızda, videoya tıklayarak ve sadece videonun ne hakkında olduğunu öğrenmek için reklamları izlemeyi beklememek için, artık videonun bölüm başlıklarını görebileceğiniz bir düğme bulunuyor. Bunlara bakarak videonun izlenmeye değer olup olmadığı konusunda daha iyi bir fikir edinebilirsiniz. Mobil uygulamadaki arama sonuçları, faydalı içeriği belirlemenize yardımcı olacak bir snippet de içeriyor.
Diğer değişiklik, diğer dillerdeki içeriği daha kolay bulmanızı sağlamayı ve elde ettiğiniz sonuçları genişletmeyi hedefliyor. Mevcut durumda, arama sonuçları daha fazla dile genişletilmeden önce İngilizce içerikle destekliyor. Altyazılı videolar YouTube'da uzun süredir mevcut, başlıklar ve açıklamalar şimdiye kadar otomatik olarak çevrilmiyordu, bu yüzden bu yenilikler kullanıcıları oldukça memnun edecek gibi görünüyor.
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