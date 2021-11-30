Sosyal Medyada Yaşanan Büyük Satın Alma, Yarın İtibarı ile Bozulabilir!

Financial Times'ın haberine göre, Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasalar Kurumu'nun Meta'nın 315 milyon dolarlık Giphy satın alımını yakın gelecekte engellemesi bekleniyor. Daha önce Facebook olarak bilinen Meta, Mayıs 2020'de çevrimiçi GIF platformunu satın almak için harekete geçmişti.
Ancak, Birleşik Krallık düzenleyicisi anlaşmayla ilgili endişelerini dile getirdi ve Ağustos ayında geçici olarak Meta'nın Giphy'yi satmaya zorlanması gerektiğine karar verdi. Bu kararın, yarın kesinleşmesi bekleniyor.
Şirket, yapılan bir yorum talebine Ağustos ayında yaptığı bir açıklama ile yanıt vermişti. Bir Meta sözcüsü geçici kararın ardından yaptığı açıklamada, "CMA'nın kanıtlarla desteklendiğine inanmadığımız ön bulgularına katılmıyoruz. Gösterdiğimiz gibi, bu birleşme, Birleşik Krallık'ta ve dünyanın her yerinde, GIPHY'yi ve hizmetlerimizi kullanan kişi ve işletmelerin yararınadır. Anlaşmanın rekabete zarar verdiğine yönelik yanlış anlaşılması hakkında CMA ile çalışmaya devam edeceğiz" demişti.
Rekabet ve Piyasalar Kurumu, satın almanın sosyal medya ve dijital reklam pazarlarındaki rekabete zarar verebileceğini savunuyor. Financial Times'ın söylediğine göre CMA, Meta'nın Giphy anlaşmasını tersine çevirmek için beklenen yönde hareket ederse, düzenleyiciler ilk defa büyük teknoloji firmalarının (Big Tech) bir satın almasını bozmuş olacak.
Gözlemci, Ekim ayında GIF şirketi ile rekabet etmeye devam etme ve satın alma soruşturması devam ederken daha fazla entegrasyondan kaçınma emrine uygunluğunu gösteren tam güncellemeleri sağlamadığı için Meta'ya 50.5 milyon £ para cezası da vermişti...
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