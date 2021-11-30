USB Hata Ayıklama (USB Debugging) Nedir, Ne İşe Yarar?

Android, kullanımı son derece kolay bir mobil işletim sistemi ve Dünyadaki pek çok telefonda kullanılıyor. Dahası, akıllı telefonlarda büyük bir hakimiyete sahip.
Bununla birlikte işletim sisteminin ileri düzey kullanıcılara ve programcılara yönelik birçok gizli işlevi de bulunuyor. Bu işlevlerin birçoğu, Geliştirici Seçenekleri menüsü altında bulunuyor.
Adından da anladığınız üzere bu işlevler, daha çok geliştiricileri ilgilendiriyor ve ortalama kullanıcı için büyük önem arz etmiyor. Bunlardan en çok bilineni, USB Hata Ayıklama (USB Debugging). Bu terimle daha önce karşılaşmış olmanız muhtemel. Bu yazımızda USB Hata Ayıklama'nın ne olduğuna yakından bakacak ve ona ihtiyacınız olup olmadığını göstereceğiz.
USB Hata Ayıklama Nedir?
USB Hata Ayıklama, ileri düzey işlemler için Android SDK'nın Android'li cihazınızla iletişim kurmasını sağlar. Android SDK, bilgisayara yüklenen ve uygulama geliştirmeye yarayan bir araç setidir.
SDK, geliştiricilere belirli işlevleri yeniden yazmadan kullanma olanağı sunar. Örneğin Android'in yazdırmaya yönelik bir işlevi vardır ve geliştiricilerin bunu baştan icat etmesi gerekmez.
USB Hata Ayıklama'yı etkinleştirmek, cihazın PC'yle iletişim kurmasını sağlar ve bu işlevlerden faydalanmaya izin verir. USB Hata Ayıklama ile telefonu root'lamanın ve başka ileri düzey işlemlerin de kapısı açılır.
USB Hata Ayıklama Ne İşe Yarar?
USB Hata Ayıklama, kablo üzerinden telefona gelişmiş komutlar göndermeye izin verir. Geliştiriciler, üzerinde çalıştıkları uygulamayı bu şekilde cihaza gönderirler ve test ederler. Bu süreç, APK dosyası yüklemekten daha hızlıdır.
Geliştirici olmayan kullanıcılar, USB Hata Ayıklama'yı telefonlarını root'lamak için kullanırlar. Root süreci telefon modeline göre değişse de çoğunda PC'nizin masaüstünde bir program çalıştırmanız gerekiyor. Bu program, genellikle siz hiçbir şey yapmadan gerekli komutları telefona gönderir.
USB Hata Ayıklama, cihaza Android Debug Bridge (ADB) komutları gönderirken de kullanılır. Bu komutlarla cihaza PC'nizdeki APK dosyalarını yükleyebilir, veri aktarımı yapabilir, hata izi sürmek için cihazdaki günlüklere göz atabilirsiniz. ADB komutları ve Fastboot, tuğla olmuş ve açılmayan bir cihazı kurtarmakta da kullanılabilir.
USB Hata Ayıklama Nasıl Açılır?
USB Hata Ayıklama, yeni cihazlarda Geliştirici Seçenekleri menüsünde bulunuyor. Bu menü varsayılan olarak gizli olduğundan, önce etkinleştirmeniz gerekiyor. Bunun için Ayarlar > Telefon hakkında yolunu izleyin. Burada en altta "yapı numarası" girdisini göreceksiniz. Buna birkaç kez dokunduğunuzda artık geliştirici olduğunuza dair bir uyarı gösterilecek.
Tekrar Ayarlar'a gidin ve Telefon hakkında yazan yere doğru kaydırın. Geliştirici Seçenekleri'ni hemen altta bulacaksınız.
USB Hata Ayıklama'yı açtıktan sonra cihazınızı bir kabloyla PC'ye bağlayabilirsiniz. Bunu yaptığınızda telefonunuzdan izin vermeniz gerekecek. Yanlışlıkla izin vermek istemediğiniz bir cihaza izin verirseniz, "USB hata ayıklama izinlerini kaldır" seçeneğini kullanın.
USB Hata Ayıklama Güvenli mi?
USB Hata Ayıklama açıkken herkese açık bir alanda cihazınızı şarj etmeniz, bazı sorunlara yol açabilir. Bu porta erişimi olan bir kullanıcı, bilgilerinizi çalabilir veya cihaza bir zararlı uygulama gönderebilir. Android bu yüzden telefonunuzu PC'nize bağlarken bir uyarı gösterir ve bağlantıyı kabul etmeniz ister.
USB Hata Ayıklama, cihazınızı kaybetmeniz halinde ele geçirilmesini de kolaylaştırır. Saldırgan, PIN kodunuzu bilmeden cihaza giriş yapabilir.
Bu yüzden ADB'yi sıkça kullanmıyorsanız, USB Hata Ayıklama'yı sürekli olarak açık tutmamalısınız. Birkaç gün açık tutabilirsiniz ancak sıkça kullanmıyorsanız, USB Hata Ayıklama'yı açık tutmanın bir anlamı olmayacaktır.
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