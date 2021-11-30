USB Hata Ayıklama (USB Debugging) Nedir, Ne İşe Yarar?

Muhtemelen adını zaman zaman duyduğunuz, Android cihazlarda karşımıza çıkan "USB Hata Ayıklama" (USB Debugging) seçeneği nedir, tam olarak ne işe yarıyor? "USB Hata Ayıklama" nasıl açılır, gerçekten gerekli mi?

USB Hata Ayıklama Nedir, Ne İşe Yarar?

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