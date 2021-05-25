Sovyetler Birliği'nden Kalan "Cehenneme Giriş" Çukurunun Garip Hikayesi

Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği yönetiminin Rusya'da açtığı ve "cehenneme giriş" olarak bilinen, Dünya yüzeyinin kilometrelerce aşağısına kadar ulaşan çukurun hikayesi, eminiz sizi de şaşırtacak!

25 Mayıs 2021 00:03

Levent Öztürk