Elon Musk açıkladı! Super Heavy roketinin test uçuşları yakında başlıyor

Tesla ve SpaceX'in CEO Elon Musk, SpaceX'in Starship testleri için pad kullanımını iki katına çıkaracağını söyledi, Super Heavy uçuşlarının da birkaç ay içinde başlayacağını müjdeledi...