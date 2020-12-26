Elon Musk açıkladı! Super Heavy roketinin test uçuşları yakında başlıyor

Tesla ve SpaceX'in CEO Elon Musk, SpaceX'in Starship testleri için pad kullanımını iki katına çıkaracağını söyledi, Super Heavy uçuşlarının da birkaç ay içinde başlayacağını müjdeledi...

Elon Musk açıkladı! Super Heavy roketinin test uçuşları yakında başlıyor

SpaceX, Starship geliştirme programını yeni yılda birden fazla yolla önemli ölçüde artırmaya hazırlanıyor. SpaceX CEO'su ve kurucusu Elon Musk Perşembe günü Twitter'da yaptığı açıklamada, şirketin her iki fırlatma rampasını da Teksas, Boca Chica'daki geliştirme tesisinde her birine prototip roketler kurarak kullanmaya çalışacağını ve uçuş testine başlayacağını belirtti.

Musk, Super Heavy roketlerinin test uçuşlarına birkaç ay içerisinde başlayacaklarını açıkladı.

AKTİF TESTLERDEN GEÇECEK

Techcrunch'ın haberine göre son zamanlarda, SpaceX, Meksika Körfezi'ndeki Teksas test tesisinde Pad B'de, Starship'in SN9 prototipini (mevcut serinin dokuzuncusu) kurdu. SpaceX, önceki SN8'i yaklaşık 40.000 fit yüksekliğe başarıyla uçurduktan ve ardından üretim versiyonunun motorlu inişini kontrol etmeye yardımcı olmak için kullanılacak çok önemli bir göbek flopu manevrası gerçekleştirdikten sonra SN9, aktif testlerden geçecek.

SN8, beklenenden daha sert bir şekilde yere indiğinde yok edildi, ancak SpaceX uçuşla birlikte tüm test hedeflerine ve daha fazlasına ulaşmaya devam etti.

SN9, daha sonra kendi uçuş testini yapmadan önce yer testlerinden geçecek. Bu, ekibe, bir Starship prototip aracı ile eninde sonunda yörüngeye ulaşma hedefiyle daha ileri testlere devam etmeleri için daha da değerli veriler sağlayacak. Musk'ın, Boca Chica sitesinde Pad A ve Pad B'de iki prototipin yan yana duracağına dair tweet'i, bu test uçuşlarının hızının, SpaceX'in yeni roket yinelemeleri oluşturduğu hızlı klibe uyacak şekilde hızlanabileceğini gösterebilir.

SUPER HEAVY YAKLAŞIK 240 FİT UZUNLUĞUNDA

Bu arada, Super Heavy'nin yakında teste gireceği haberi de SpaceX ve Starship için 2021 için heyecanlanmak için bir neden. Super Heavy, SpaceX'in eninde sonunda Starship'i yörüngesel fırlatmalar için uçurmak ve sonunda onu Mars dahil hedefler için derin uzaya itmek için kullanacağı güçlendiricidir.

Super Heavy, yaklaşık 240 fit uzunluğunda olacak ve kargo yüklü bir Starship ile istiflendiğinde Dünya'nın yer çekimini kırmak için gereken kaldırma kapasitesini sağlayacak 28 Raptor motoru içerecek.

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