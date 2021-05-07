SpaceX'in Starlink Uydu İnternet Hizmeti Bir Virajı Daha Döndü

SpaceX'in Starlink uydu internet hizmeti bir virajı daha geride bıraktı. Starlink'in gördüğü ilgi, gelen haberlere bakılırsa oldukça yüksek...

  • Ercan Uğurlu
SpaceX'in Starlink Uydu İnterneti 500 Bine Ulaştı

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