SpaceX'in Starlink Uydu İnternet Hizmeti Bir Virajı Daha Döndü

Gelecekte internete yerel ağlar üzerinden değil, direkt olarak uydulardan alınan sinyaller üzerinden erişeceğiz. Bunun ilk adımını Starlink ile atan SpaceX, bu projesinde de başarılı oldu. Bundan yıllar yıllar önce Google'ın balon projesi Project Loon ise başarılı olamamış ve Ocak 2021'de tamamen iptal edilmişti.
Elon Musk, ne yapsa başarılı oluyor demek mümkün. İlk etapta gelen başarısızlıklara rağmen devam edilen ve sonrasında başarıya dönen projelerden biri olan Starlink de geçtiğimiz aylarda kullanıma sunulmuş ve test aşamasında değerlendirmeye alınmıştı. Ön siparişleri de toplayan şirket, şimdi ise 500 bin abone barajını geçmiş durumda.
Elbette şimdilik teknik tarafta engeller bulunuyor. Bunca kullanıcı hızlı internet sağlayabilecek mi, eldeki uydular bu bağlantıyı karşılayabilecek mi gibi sorular sorulurken, Elon Musk ise elbette ilk etapta bunun zor olacağını, hatta birkaç milyon kullanıcı aralığına erişildiğinde, bu engellerin katlanacağını da söylüyor. Elbette bu projenin nasıl sonuçlanacağını hep birlikte göreceğiz, ancak başarısız olmayacağı çok net görülebiliyor.
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