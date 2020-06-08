SpaceX'in Yeni Hedefi Belli Oldu: Her Şey Starship İçin...

Geçtiğimiz günlerde, Crew Dragon'ın başarılı bir şekilde Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot götürmesinin yankıları devam ederken, SpaceX'in bir sonraki büyük hedefi, Elon Musk'ın e-postası ile belli oldu.

  • Levent Öztürk
SpaceX'in yeni hedefi belli oldu

Görünene rağmen Crew Dragon, geçtiğimiz günlerde tamamlanan başarılı görevin ardından, SpaceX'ten daha fazla ilgi görmeyebilir. CNBC'nin elde ettiğini söylediği bir şirket içi e-postaya göre Elon Musk, çalışanlarından Starship'i "SpaceX'in en büyük önceliği" olarak görmelerini istiyor. 

İlerleyen zamanlarda Starship'in, SpaceX'in tüm amaçları için kullanacağı roket olması planlanıyor. Bu roket sadece uzay turizmi ve uzun mesafeli yolculuklar için yeterli güce sahip olmakla kalmayıp, uzay uçuşunu daha erişilebilir kılacak hızlı tekrar kullanım sürelerine sahip. Roket, temel olarak firmanın geleceğini temsil ediyor.

Eğer bu e-posta doğruysa bile, anlamı SpaceX'in var olan diğer projeleri rafa kaldıracağı değil. Yine de SpaceX'in enerjisinin büyük bir kısmının en önemli projesine harcanması ile diğer projelerin hızlı bir şekilde arka planda kaybolduğunu görmemiz söz konusu olabilir.

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