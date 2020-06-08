SpaceX'in Yeni Hedefi Belli Oldu: Her Şey Starship İçin...

Geçtiğimiz günlerde, Crew Dragon'ın başarılı bir şekilde Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronot götürmesinin yankıları devam ederken, SpaceX'in bir sonraki büyük hedefi, Elon Musk'ın e-postası ile belli oldu.