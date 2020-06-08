SpaceX, Tesla Cybertruck'ı Ay'a Gönderirse, Cybertruck Nasıl Görünür?

Tesla'nın zaten yeterince sıra dışı olan Cybertruck aracı Ay'a gidecek olsaydı nasıl bir görünüme bürünürdü? İşte şaşırtıcı bir tasarım...

SpaceX, Cybertruck'u Ay'a Gönderirse Nasıl Görünür

SpaceX, geçen hafta Falcon 9'u Uluslararası Uzay İstasyonu'na astronotlarla birlikte göndererek tarihe geçmişti. Ticari uzay gezintileri için önemli bir adım olan bu gelişme, SpaceX için de önemliydi. Peki SpaceX insanları bir gün yeniden Ay'a taşırsa, ortaya nasıl bir görüntü çıkabilir?

Instagram kullanıcısı Charlie Automotive, Tesla Cybertruck'tan esinlenerek aracın uzay sürümünün nasıl olabileceğini hayal etti. Üç aksa ve toplam altı tekerleğe sahip Cybertruck SpaceX-NASA, etkileyici bir görüntüye sahip. Cybertruck yeterince ilginç bir göründüğünden onu bir Ay aracı haline getirdiğinizde de, sıra dışı bir görünüm elde etmeniz zor değil. Sadece hayal olsa da, büyük tekerlekler ve diğer ekipmanlar, ikna edici bir görüntü oluşturuyor.

SpaceX, bu tür bir Ay aracı geliştireceğine dair bir açıklama yapmasa da, bunun tamamen ihtimal dışı olmadığı düşünülüyor.

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