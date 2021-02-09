Ünlü İsimden Önce Çok Sert Açıklamalar; 1 Gün Sonrasında ise Özür Geldi

Ori and the Will of the Wisps yönetmeni Thomas Mahler, Cyberpunk 2077 ve No Man's Sky gibi yayım anında beklentileri karşılayamayan video oyunları hakkında düşüncelerini açıkladı. Mahler, firmaların oyunları hakkında çok fazla heyecan yaratarak tüketicileri hayal kırıklığına uğratmaları konusunu popüler oyun forumu Resetera'da paylaştı.
Mahler, oldukça uzun bir yazı ile "aldatıcı oyun satıcıları" konusundaki mutsuzluğunu belirterek bütün bu akımın, oyuncuların oyunlar içerisinde yapabildiklerini abartması ile de bilinen ünlü Dungeon Keeper ve Fable oyunlarından Peter Molyneux ile başladığını söyledi.
Mahler, yapımcıların oyunun ne olduğunu anlatmak yerine "ne olabileceğini anlattıklarını ve (oyuncuları) heyecanlandırdıklarını" söyleyerek, oyunun bu anlatılanlara yaklaşamamasının ciddi bir sorun olduğunu belirtti.
Mahler daha sonra Hello Games kurucusu ve idari yönetmeni Sean Murray ve No Man's Sky hakkında konuştu. Takip etmiş olanların bildiği üzere oyun, yarattığı heyecana rağmen anlatılanların çok altında kalmıştı. Bu anlatımların bir ortak noktası olarak her şeyi yapabileceğiniz bir oyun sözünün popüler olduğunu da vurgulayan Mahler, yayım anındaki başarısızlığın ardından birkaç güncellemenin yayınlandığını ve insanların yalanları unutarak tekrar oyunu övmeye başladıklarını söyledi.
Doğal olarak Mahler'in uzun yazısında Cyberpunk 2077'den de bahsediliyor. Verilen sözlerin tutulmadığı en son oyunlardan biri olan Cyberpunk 2077, yaşanan muazzam sorunlar ardından PlayStation Store'dan kaldırılmaya kadar uzanan bir problem serisi yaşadı. Witcher 3'ü yapanlar tarafından üretilmesi sebebiyle inancın oldukça yüksek olduğunu vurgulayan yönetmen, CDPR PR departmanının Molyneux ve Murray'in izinden giderek bir kez daha "her şeyi yapabildiğiniz" bir oyun duyurduğunu söyledi: "Oyuncular, bunun 'Birinci Kişi gözünden Sci-Fi GTA' olduğuna inandırıldı. Sevilmeyecek ne var? CDPR tarafından yayımlanan her video dikkatle oluşturularak oyuncuların kafalarında inanılmaz inandırıcı olan bir resim çizdi."
Mahler bu davranışların sadece genel olarak tüketicilere ve endüstriye zarar vermediğini, geliştiricileri de etkilediğini vurguluyor: "Şunu söyleyeyim, bir geliştiricinin gözünden, bunların tamamı çok kötü. 2014 yılında büyük bir yayından bir gazetecinin bize Ori'nin bir dergide neredeyse kapak makalesi olduğunu ancak en sonunda No Man's Sky'ı seçmek zorunda kaldıklarını çünkü onun 'daha büyük isim' olduğunu söylediğini hatırlıyorum. O zamanlar kabul etmiştim, kendi kendime 'Tamam, anlıyorum, daha büyük oyunu duyurmak zorundalar, normal olarak tıklamaları tercih etmeliler. Üzücü, ama bu oyun böyle oynanıyor' diye düşünmüştüm."
Ancak Mahler daha sonra No Man's Sky'ın yayımlanması ile şaşkınlığa uğradığını ve bütün bu heyecanın bariz bir şekilde yalanlar üzerine kurulu olduğunu gördüğünü ve yalan söyleyenler yüzünden dürüst bir şekilde gerçek ürününü gösteren kişinin geride kaldığını yazdı.
1 Gün Sonra Gelen Özür
Belki de tahmin edilebileceği gibi Mahler, bu uzun (ve pek çok noktada saygılı sayılamayacak kelimeler ve tanımlamalar içeren) yazısını yazmasından bir gün sonra Twitter üzerinde ikinci bir yazı yayınlayarak cümleleri kurma şeklinden dolayı özür diledi.
Ancak Mahler'in kullandığı dil uygun olmasa da, yazısının özünün doğru olduğu tartışılamaz. Beklentilerin artması ile beraber video oyun firmaları da giderek daha uçuk ve gerçek ürünleri ile ilgisiz sözler veriyorlar. Cyberpunk 2077 ve No Man's Sky oyuncuları yayım anında hayal kırıklığına uğratan oyunlardan sadece ikisi. Her ne kadar firmaların oyunları hakkında heyecan yaratma istekleri anlaşılır olsa da...
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