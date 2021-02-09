Ünlü İsimden Önce Çok Sert Açıklamalar; 1 Gün Sonrasında ise Özür Geldi

Ünlü oyun yönetmeni, Cyberpunk 2077 gibi oyunları yayınlayan oyun firmalarının heyecanı çok arttırmaları ve yalan sözler vermeleri nedeniyle çok sert eleştirdi.