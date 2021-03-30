Spotify Masaüstü Uygulaması ve Web Player Yenilendi! İşte Özellikleri!

Masaüstü deneyimi Spotify'ın dünyaya açılan ana penceresi olduğu için, Spotify bu değişimi hafife almadı. Aylarca süren testler ve araştırmalarla başladı, kullanıcılar ile konuştu ve bolca geri bildirim topladı. Bugün Spotify olarak, masaüstü uygulaması ve web player tarafında yıllarca kullanılabilecek yeni, sade, daha çok kontrol sunan, yepyeni bir deneyim sunmaktan büyük heyecan duyuyoruz.
İşte yenilikler:
- Sevdiğiniz içeriklere kolayca erişebileceğiniz iyileştirilmiş yeni görünüm: "Ara" bölümü artık gezinme sayfasının sol tarafında yer alıyor. İkincisi, dinleyicilerin profil sayfalarına getirdiğimiz yenilikle artık kullanıcının en çok dinlenen sanatçı ve şarkılar da burada yer alıyor. Ve son olarak, dinleyiciler bundan böyle menüde yer alan "..."ikonuna tıklayarak herhangi bir şarkı ya da sanatçı için radyo oturumu başlatabiliyor.
- Daha kolay çalma listesi oluşturma ve daha fazla kontrol: Çalma listelerine açıklamalar yazma, görseller yükleme, var olan çalma listesine şarkılar sürükleyip-bırakma, hatta yeni ve mevcut çalma listelerine yeni şarkı ya da podcast'ler eklemek ya da bulmak için yeni bir yerleşik arama çubuğunun kullanılması gibi dinleyicilerin çalma listelerini kendilerine göre özelleştirmeleri için yepyeni yöntemler, artık kullanıcıların hizmetinde.
- Çevrimdışı kullanım moduyla bant genişliğinde tasarruf: Premium kullanıcılar, masaüstü uygulamasında favori müzik ve podcast'lerini çevrimdışıyken dahi tekrar tekrar dinlemek için "indir" butonuna tıklayıp indirebiliyor.
Güncellemelerin tam listesine ulaşmak için Spotify'ın blog sayfası For the Record'a göz atabilirsiniz.
Yeni tasarım bugün itibariyle kullanıcılarla buluşmaya başlayacak ve ilerleyen haftalarda dünya genelinde tüm Free ve Premium kullanıcıların erişiminde olacak.
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