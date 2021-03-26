Yeni GIF Koleksiyonu, 2. Dünya Savaşının Trajik Yüzünü Gözler Önüne Seriyor

Kansas City'deki Ulusal Birinci Dünya Savaşı Müzesi'nin yayınladığı yeni Birinci Dünya Savaşı GIF'leri koleksiyonu, o dönemin askerlerine, hemşirelerine ve alçak gönüllülük ve normallik anları arayan insanlarına büyüleyici bir bakış sunuyor. Genelde komik anları belgelemek ve kısa mesajlarda göndermek için kullanılan GIF'ler, bu kez tarihin acı verici bir dönemini canlandırmak için kullanılıyor.
Ulusal Birinci Dünya Savaşı Müzesi'nin yayınladığı kapsamlı GIF koleksiyonundaki GIF'ler, Birinci Dünya Savaşı'nın hem trajik, hem de şaşırtıcı yüzünü gözler önüne sermeyi amaçlıyor. Ayrıca bu GIF'lerin, savaşın yüzünü yeni nesillere aktarması da planlanıyor.
Müzenin eğitim küratörü Lora Vogt, "bu GIF koleksiyonu, eğitime beklenmedik bir katman eklemenin ve yeni izleyicilerle bağlantı kurmanın harika bir yolu" diyor.
Bir örneğini hemen yukarıda görebileceğiniz GIF'ler, popüler GIF sitesi GIPHY üzerinde de yayınlanmış durumda. Koleksiyonun tamamına ulaşmak için buraya tıklamanız yeterli.
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