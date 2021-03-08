Spotify ve Apple Music, Koronavirüs Salgınına Kafa Tutuyor

Koronavirüs salgını, geçtiğimiz yıl içerisinde canlı gösterilere veya konserlere katılmayı neredeyse imkansız hale getirmiş olabilir. Ancak görünene göre tüm zorluklara rağmen müzik endüstrisi büyümek için kendine bir yol bulmayı başardı. Amerika Kayıt Endüstrisi Birliği'nin (Recording Industry Assocaition of America - RIAA) yıllık yıl sonu raporunda belirtilene göre, genel olarak kayıtlı müzik geliri 2020 yılında %9,2 artarak 12,2 milyar dolara ulaştı. Bu büyümenin başrolünde ise, akış hizmetlerinden daha fazla gelir sağlanması yatıyor. Akış formatı, 2019 yılındaki 8,9 milyar dolarlık gelirinden 2020 yılında 10,1 milyar dolar gelire ulaştı. 2020 yılı, bu alanda büyüme yaşanan arka arkaya beşinci yıl oldu.
Büyük akış platformları arasında Spotify ve Apple Music en büyük katkıyı yapan isimlerdi ve toplamda 7 milyar dolarlık gelir sağladılar. Bu sırada ortalama ABD üyeliklerinin de sayısı bir önceki yıl 60,4 milyon iken 75,5 milyona yükseldi.
Bütün bunların toplamına bakıldığında, akış hizmetlerinin endüstrinin toplam gelirinin %83'ünü oluşturduğu görülüyor. CD ve dijital indirme satışları azalmaya devam etse de, plaklar bir kez daha iyi bir yıl geçirdi. Plak satışları yıl bazında yüzde 29,2 artarak 619,6 milyon dolara ulaştı. Mağazaların yılın büyük bir kısmında kapanmak zorunda kaldığı da düşünülürse bunun oldukça etkileyici olduğu rahatlıkla söylenebilir.
RIAA'nın raporundaki önemli bir soru ise bu gelirin nereye gitti. Akış modeli büyük isimlere cömert denilebilecek ödeme yapsa da, daha küçük ve bağımsız sanatçıların hayatlarını müzik geliri ile sürdürmelerini zorlaştırıyor. Pek çok açıdan bu durumun endüstride her zaman geçerli olduğu söylenebilecek olsa da, Koronavirüs salgını ile bu sorun daha da öne çıktı. Profesyonellerin kayda değer bir kısmı, müzisyenlerin ve grupların tura çıkmasının imkansız olması sebebiyle endüstrinin bu yıl yaşadığı büyümeye katılamadı. Bandcamp gibi platformlar ile bu durumun etkisi azaltılmaya çalışılmış olsa da, bu sorunun ortadan kalması için diğer firmaların daha eşit işletme modellerine geçiş yapmaları gerekecek.
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