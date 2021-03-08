Spotify ve Apple Music, Koronavirüs Salgınına Kafa Tutuyor

Müzik endüstrisi, Koronavirüs salgınının yıkıcı etkilerine rağmen, geçtiğimiz yılı büyümeyle kapattı. Peki ama konserlerin bile yapılamadığı bir ortamda bu büyüme nasıl gerçekleşti?