Neredeyse Her Şeyini Söküp Takabileceğiniz Modüler Laptop Piyasaya Çıkıyor

Bu yaz piyasaya çıkacak olan bu dizüstü bilgisayar, tamamen modüler yapıda olmasıyla göz dolduruyor. İşte Framework Laptop ve özellikleri!

  • Ercan Uğurlu
İşte Modüler Tasarımlı Laptop: Framework Laptop

Günümüzde piyasaya sürülen pek çok dizüstü bilgisayar, özellikle ultrabook'lar ve genel olarak hafif form faktörine sahip modeller, tüketiciler için onarım ve güncelleme problemleri yaşatıyor. Bu tip cihazların içindeki donanım bileşenleri değiştirilmek istendiğinde çeşitli engellerle karşılaşılabildiği gibi, tamir aşaması da oldukça zor olabiliyor. Bu sebeple onarım tarafında yüksek faturalar çıkabiliyor, güncelleme adımında ise aşama kaydedilemeyebiliyor. Ancak piyasaya çıkmaya hazırlanan bu laptop'ta bu sorunlar tarih olacak gibi.

Framework adında San Francisco merkezli bir girişim şirketi, duyurduğu Framework Laptop'ı ile bu olumsuzlukları gidermek istiyor. Bu dizüstü bilgisayar yalnızca kolay onarılabilir değil, aynı zamanda donanım bileşenleri de rahatlıkla değiştirilebilir. Üstelik yapı kalitesinden, hafifliğinden ve inceliğinden ödün vermeden!

Framework Laptop, yalnızca 1.3 kilogram ağırlığında ve 15.85 mm kalınlığında bir dizüstü bilgisayar. 13.5 inç ekrana sahip olan laptop, 2256x1504 piksel çözünürlüğünde görüntü üretebiliyor. Intel'in 11'inci nesil Core işlemcileriyle birlikte 64 GB'a kadar RAM ve 4 TB'a kadar NVMe depolama seçenekleriyle umut verici görünen model, ayrıca 55 Wh'lık batarya içeriyor ve 1080p/60 fps web kamerası, Wi-Fi 6E desteği ile 1.5 mm tuş hareket mesafesine sahip bir klavye içeriyor.

Framework Laptop'ı öne çıkaran ana özelliği ise bunlar değil, dizüstü bilgisayarın modüler tasarımı benimsemesi. Framework Laptop'ta iç donanımların çoğu değiştirilebiliyor. Depolama, RAM ve Wi-Fi kartlarının tümü soketli yapıda olurken, anakartı da yeni işlemcili modeller çıktıkça güncellenebilir durumda. Bunların yanında laptop'ın ekranını ve klavyesini de değiştirebilecek olan kullanıcılar, yine cihaz üzerindeki birçok fiziksel bağlantı noktasını da değiştirebilecekler.

Framework Laptop'ta halihazırda USB Type-C, USB Type-A, HDMI gibi portlar da soketli yapıda tasarlanmış. Böylece ister satın alım aşamasında, ister sonrasında kolaylıkla sipariş edilerek değiştirilebiliyorlar.

Framework Laptop, yaz aylarında piyasaya sürülecek ve Windows 10 Home ile Pro işletim sistemi seçenekleriyle tüketicilere sunulacak.

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