Spotify'dan Yeni Bir Seçenek Daha: Spotify HiFi Tanıtıldı

Spotify'ın yeni servisi ve abonelik seçeneği, Stream On adlı sanal canlı etkinlikte duyuruldu. Verilen bilgilere göre, Spotify HiFi, Spotify uygulamasına sahip akıllı telefonlar ve diğer cihazların yanı sıra Spotify Connect'i destekleyen hoparlörlerde de çalışacak. Spotify, HiFi seçeneğini olabildiğince çok kişiye sunmak için üreticilerle birlikte çalışmalar yürütmekte olduğunu açıkladı.
Ses meraklıları ve hevesli müzik dinleyicileri bu haberi duymaktan büyük olasılıkla mutlu olacak olsa da, aslında detaylar hala belirsiz. Spotify, abonelik seçeneğinin ne kadara mal olacağını veya Spotify'ın mevcut olduğu her pazarda satışa sunulup sunulmayacağını söylemedi. Tüm bildiğimiz, bu yılın ilerleyen dönemlerinde belirli pazarlara geleceği ve şirketin yakında daha fazla ayrıntı paylaşacağı.
Bir örnek vermek gerekirse, yüksek kaliteli müzik dinlemeye imkan veren, Jay-Z de dahil olmak üzere sanatçılar tarafından desteklenen bir akış hizmeti olan Tidal, bu seçeneği ayda 19,99 dolara veriyor. Spotify Premium ise şu anda aylık abonelik ücreti olarak 9,99 dolar alıyor.
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