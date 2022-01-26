Star Wars Hayranlarına Müjde: 3 Yeni Star Wars Oyunu Daha Geliyor!

Star Wars oyunlarına 3 yeni üye daha katılmaya hazırlanıyor. Electronic Arts ve Respawn ortaklığında geliştirilecek olan 3 yeni Star Wars oyunu hakkında şimdiye dek öğrenebildiğimiz tüm detaylar içeride...