Star Wars Hayranlarına Müjde: 3 Yeni Star Wars Oyunu Daha Geliyor!

Electronic Arts, birkaç yıldır Star Wars oyunlarını piyasaya sürüyor ve şimdi, üç yeni projenin duyurulması ile bunun devam edeceği kesinleşti. Respawn Entertainment, bu üç oyunun yapımında resmi olarak yer alacak.
Birincisi şaşırtıcı olmayan bir proje: Respawn şu anda 2019'un hit üçüncü şahıs aksiyon-macera oyunu olan Star Wars Jedi: Fallen Order'ın devam oyununu geliştirdiğini doğruladı. Söylentiler oyunun 2022'nin sonlarında tanıtılacağı yönünde.
İkinci oyun, Respawn oyun yönetmeni Peter Hirschmann yönetiminde geliştirilecek ve bir birinci şahıs nişancı oyunu olacak. Oyunun hangi çağda veya ne tür bir kahramana bağlı olacağı belli değil. Geliştirme yeni başlıyor, bu yüzden detayları öğrenmemiz uzunca bir zaman alabilir.
Son oyun ise muhtemelen en şaşırtıcı olanı... Respawn bir Star Wars strateji oyunu için yeni açılan stüdyo Bit Reactor ile işbirliği yapıyor. Bit Reactor, daha önce Firaxis Games'in bir parçası olan ve XCOM serisinde yer almış bir strateji uzmanı olan Greg Foerstch tarafından yönetiliyor. Projenin, XCOM'a çok benzeyen sıra tabanlı bir strateji girişimi olma ihtimali oldukça yüksek.
Respawn Entertainment'ın kurucusu ve Grup GM'si Vince Zampella, yeni Star Wars oyunları için Lucasfilm ile olan ortaklığı yönetiyor. Zampella, Battlefield 2042'nin zorlu lansmanından kısa bir süre sonra Battlefield serisini denetleme görevini de üstlenmişti.
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