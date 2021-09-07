WhatsApp, Son Görülme Özelliğinde Önemli Bir Yenilik Yapmaya Hazırlanıyor!

WABetaInfo'nun yeni haberine göre WhatsApp, kullanıcılarına "Son Görülme" durumlarının görünürlüğünü kişi bazında ayarlama seçeneği sunmaya hazırlanıyor. Şu anda WhatsApp kullanıcılarının da bileceği gibi, bir kişinin "Son Görülme" durumu, bu kişinin en son ne zaman uygulamada etkin olduğunu diğer kullanıcılara bildirerek konuşma dizisinin en üstünde görülebiliyor.
Bunu engellemek için, yani diğer kişilerin en son ne zaman çevrimiçi olduğunuzu görememesi için "Son Görülme" durumunuzu ayarlardan devre dışı bırakabiliyorsunuz. Ancak bu ayarda "Herkes", "Kişilerim" ve "Hiç kimse" seçenekleri ile sınırlısınız. Başka bir deyişle, kişi kişi ayarlamanız mümkün değil.
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Ama şimdi, WhatsApp'ın beta sürümünde WABetaInfo tarafından ortaya çıkarılan seçenek sayesinde bu durum değişecek gibi görünüyor. Gizlilik ayarlarında WhatsApp, mesajlaşma ağında en son ne zaman aktif olduğunuzu görmemeleri için belirli kişileri seçmenize izin veren ".... Hariç Kişilerim" seçeneğini ekliyor. Böylece Kişilerim listenizde olsa bile, istediğiniz bir kişi için son görülme durumunuzu devre dışı bırakabileceksiniz. Tabi bu arada onunkini de göremeyeceğinizi belirtmekte fayda var.
Her zamanki gibi, yeni seçeneklerin ne zaman final sürümde yayınlanacağı belli değil...
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