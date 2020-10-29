Cyberpunk 2077'nin çıkış tarihi yine ertelendi! İşte ertelenme nedeni

Cyberpunk 2077 hakkında yeni bir gelişme yaşandı. CD Project RED'in yıllardır beklenen oyunu Cyberpunk 2077 üçüncü kez ertelendi. Cyberpunk 2077'nin neden ertelendiği de ortaya çıktı...