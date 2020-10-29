Cyberpunk 2077'nin çıkış tarihi yine ertelendi! İşte ertelenme nedeni

Cyberpunk 2077 hakkında yeni bir gelişme yaşandı. CD Project RED'in yıllardır beklenen oyunu Cyberpunk 2077 üçüncü kez ertelendi. Cyberpunk 2077'nin neden ertelendiği de ortaya çıktı...

Cyberpunk 2077'nin çıkış tarihi yine ertelendi! İşte ertelenme nedeni

Uzun zamandır tanıtımlarını yapılan ve oyunseverlerin çıkışını dört gözle beklenen Cyberpunk 2077 hakkında yeni bir açıklama geldi. Cyberpunk 2077 bu hafta üçüncü kez ertelendi ve oyun dünyasında büyük bir şok etkisi yarattı. CD Project RED geliştiricilerine yüzlerce ölüm tehditi geldi.

Konuyla ilgili Twitter üzerinden bazı açıklamalar yapan Andrzej Zawadzki," @CyberpunkGame ertelemesiyle ilgili değinmek istediğim bir konu var. Sinirlendiğinizi anlayabiliyorum, hayal kırıklığına uğradınız ve sesinizi duyurmak istiyorsunuz. Ancak geliştiricilere ölüm tehditleri göndermek kesinlikle yanlış ve kabul edilemez. Biz de tıpkı sizler gibi insanız." ifadelerini kullandı.

CYBERPUNK 2077 YENİ ÇIKIŞ TARİHİ NEDİR?

CD Project RED, oyunun 21 günlük bir erteleme alacağını ve 10 Aralık 2020 tarihinde çıkacağını açıkladı. Yeni nesil oyun konsolları için optimizasyon üzerinde çalışan ekip, bu erteleme ile yılın oyunları ödüllerine de katılamayacak.

PEKİ CYBERPUNK NEDEN ERTELENDİ?

CD Projekt Red CEO'su Adam Kicinski, gecikmenin kaynağını Xbox One ve PlayStation 4 olarak gösterdi.

Kicinski, " Her şeyden önce, tüm yönetim kurulu adına, sözümüzü tutmadığım ve güveninizi yerine getiremediğim için özür dilemek istiyorum. Son süreçler için gereken zamanı hafife aldık. Oyun PC için hazır ve yeni nesil konsollarda harika çalışıyor ve planlanan tarihte bu platformlara gönderilebilir. Ancak, oyun mevcut nesil konsollarda onaylanmış olsa da, böylesine büyük ve karmaşık bir oyun için optimizasyon biraz daha ek süre gerektiriyor." şeklinde bir açıklama yaptı.

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