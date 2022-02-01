State of Play'de Gran Turismo 7 İncelenecek!

Sony'nin beklenen oyunu Gran Turismo 7 için artık son düzlüğe girildi. Oyunun 4 Mart 2022 tarihinde satışa çıkacağını daha önceden açıklayan PlayStation Türkiye, ülkemizdeki motor sporları tutkun oyun severleri heyecanlandırmıştı. Şimdi de Gran Turismo 7, State of Play'e konu oluyor.
2022 yılının ilk State of Play'i bu hafta Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gece TSİ 01.00'de gerçekleştirilecek. Gran Turismo'nun PS5 üzerinden 30 dakikalık oyun içi görüntüleri ve oynanış detayları, PlayStation'ın Twitch ve Youtube kanalları üzerinden canlı olarak paylaşılacak.
Gran Turismo 7'nin özellikleri ve yeni modlarını derinlemesine tanıtan State of Play, 3 Şubat günü TSİ 01.00'de başlayacak.
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