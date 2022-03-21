Steam Deck Teslimatında Yaşanan Olaylar, Kutu Değişimini Gündeme Getirdi

Bazı Steam Deck müşterileri, konsolların sevkiyat sırasında kaybolduğuna dair şikayetlerini dile getiriyorlar ve Valve'den konsolun teslim edildiği ambalajı değiştirmesini istiyorlar. Peki ama bu sorunun ambalajla nasıl bir ilgisi olabilir?
PC Gamer tarafından bildirilene göre, Reddit kullanıcısı u/Defenex, cihazın kendisine asla ulaşmamasına rağmen paketlerinin FedEx tarafından 'teslimat edildi' olarak işaretlendiğini detaylandıran bir ileti dizisi oluşturdu. Bu iletilerde "Birkaç gün sonra FedEx gelip araştırmalarının tamamlandığını, kayıtlarında paketin teslim edildiğini ve göndericiyle (Valve) iletişime geçmemi söylüyorlar" deniliyor.
Aynı konu daha sonra, Steam Deck'in ortadan kaybolmasıyla ilgili bir soruşturmanın ardından nihayet müşteriye ulaştığını gösteriyor. Ancak benzer olaylar hakkında yazılanlar var ve genel kanı, Valve'ın paket içeriğini gizlemeye yardımcı olmak için konsolun ambalajını güncellemesi yönünde.
Bu müşterinin hırsızlık girişiminin kurbanı olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmadığını belirtmekte fayda var. Gönderiler birçok nedenden dolayı kayboluyor veya gecikiyor olabilir. Ancak Steam Deck paketlerinin içinde pahalı bir ürün olduğunu anlamak pek zor değil. Bu yüzden cihazına kavuşamayanların aklına ilk gelen, hırsızlık oluyor.
Steam Deck, çevrimiçi alışverişler için lityum pil ve "kırılgan elektronikler" logolarını içeren bir kutuda geliyor. Bu da içinde pahalı olabilecek bir elektronik olduğunu gösteriyor. Ancak, paket üzerinde Steam Deck'e ve hatta Valve'a yönelik tek resmi referans, yanda diğer güvenlik bilgilerinin yanında bulunan, Portal serisinde yer alan gizli bir Companion Cube simgesi.
Bazı kullanıcılar, Valve'in Steam Deck'i orijinal olarak kutu resminde elde taşınır cihazı gösteren bir ambalaj içinde gönderdiğini iddia ediyor, ancak bu tarz bir ambalajın kullanıldığına dair herhangi bir kanıt henüz bulunmuş değil.
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