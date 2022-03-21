Steam Deck Teslimatında Yaşanan Olaylar, Kutu Değişimini Gündeme Getirdi

Steam Deck siparişi veren ama teslimat sırasında konsolları kaybolan kullanıcılar, suçlunun ürün kutusu olduğunu düşünüyor.

  • Levent Öztürk
Kayıp Steam Deck'lerin suçlusu kutu mu?
Steam Deck, Bu Kutuda Gönderiliyor

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