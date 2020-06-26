Steam yaz indirimi başladı! İndirimde neler var, neler mutlaka alınmalı?

Steam Yaz İndirimleri kapsamında onlarca oyunun fiyatını yüzde 90'a varan indirimlerle kullanıcılara sundu. Peki hangi oyunların fiyatı ne kadar oldu? İşte sizler için seçtiğimiz Steam'deki yaz indirimindeki oyunlar!

Steam Yaz İndirimlerinde Hangi Oyunlar Var?

Steam yaz indirimleri 25 Haziran akşamı başladı. Onlarca oyun büyük indirime girdi. Peki hangi oyunlar yaz indiriminde? Sizler için bir araya getirdik.

FM 2020 Steam'de İndirimde mi?

Footbal Manager 2020 oyunu Steam'de yaz indirimleri kapsamında yüzde 50 indirime girdi ve 219 TL yerine 109,50 TL'den satışa sunuldu.

Steam CS:GO Fiyatı Ne Kadar?

Counter Strike: Global Offensive oyunu Steam'de ücretsiz.

Valorant Steam'de İndirimde mi?

Valorant oyunu Steam platformunda yer almıyor.

Steam Yaz İndirimindeki Oyunlar ve Fiyatları

Football Manager 2020: 109,50 TL 

Mount & Blade II: Bannerlord:  119,99 TL 

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain: 16,50 TL 

Red Dead Redemption 2: 239,20 TL 

red dead redemption 2

A Plague Tale: Innocence: 44,20 TL 

Assassin's Creed Odyssey:  88,77 TL 

Cities: Skylines: 12,25 TL 

Metro 2033 Redux: 7,75 TL 

Jurassic World Evolution: 42,75 TL 

The Evil Within: 21,59 TL 

The Evil Within 2: 40,20 TL 

Dark Souls III:  44,75 TL 

dark souls

Hitman GOTY Edition: 24,78 TL 

hitman

Resident Evil 2:  89,50 TL 

Resident Evil 3: 170,94 TL 

Resident Evil 7 Biohazard: 29,37 TL 

resident evil 7

Mortal Kombat 11: 32,80 TL 

DOOM: 29,70 TL 

DOOM Eternal: 99,50 TL 

doom eternal

Dirt Rally 2.0: 15,25 TL 

Metro Exodus: 112,05 TL 

Devil May Cry 5: 89,50 TL 

Mount & Blade Legacy Collection: 19,95 TL 

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition: 45,99 TL 

Dead by Daylight: 12,40 TL 

Portal 2: 3,70 TL 

Terraria: 9,00 TL 

The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition: 22,49 TL 

the witcher 3

PUBG: 43,50 TL 

Payday 2: 1,85 TL 

Little Nightmares: 7,75 TL 

Ori and the Blind Forest: 7,81 TL 

Hollow Knight: 12,00 TL 

Rise of the Tomb Raider: 22,25 TL 

Borderlands 3: 154,50 TL 

borderlands 3

Sonic Generation Collection: 1,55 TL 

Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition: 66,11 TL 

Alien: Isolation: 14,75 TL 

Yakuza 0: 15,00 TL 

Plants vs. Zombies GOTY Edition: 2,00 TL 

Euro Truck Simulator 2: 9,75 TL 

euro truck simulator 2

Steam İndirme Hızı Arttırma Nasıl Yapılır?

Steam'da oyunları daha hızlı indirmek istiyorsanız, ayarlar sekmesindeki indirmeler kısmında Türkiye'yi seçebilirsiniz.

steam indirme hızı

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