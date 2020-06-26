Steam yaz indirimi başladı! İndirimde neler var, neler mutlaka alınmalı?

Steam Yaz İndirimleri kapsamında onlarca oyunun fiyatını yüzde 90'a varan indirimlerle kullanıcılara sundu. Peki hangi oyunların fiyatı ne kadar oldu? İşte sizler için seçtiğimiz Steam'deki yaz indirimindeki oyunlar!