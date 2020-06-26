Steam yaz indirimi başladı! İndirimde neler var, neler mutlaka alınmalı?

Steam yaz indirimleri 25 Haziran akşamı başladı. Onlarca oyun büyük indirime girdi. Peki hangi oyunlar yaz indiriminde? Sizler için bir araya getirdik.
FM 2020 Steam'de İndirimde mi?
Footbal Manager 2020 oyunu Steam'de yaz indirimleri kapsamında yüzde 50 indirime girdi ve 219 TL yerine 109,50 TL'den satışa sunuldu.
Steam CS:GO Fiyatı Ne Kadar?
Counter Strike: Global Offensive oyunu Steam'de ücretsiz.
Valorant Steam'de İndirimde mi?
Valorant oyunu Steam platformunda yer almıyor.
Steam Yaz İndirimindeki Oyunlar ve Fiyatları
Football Manager 2020: 109,50 TL
Mount & Blade II: Bannerlord: 119,99 TL
Metal Gear Solid V: The Phantom Pain: 16,50 TL
Red Dead Redemption 2: 239,20 TL
A Plague Tale: Innocence: 44,20 TL
Assassin's Creed Odyssey: 88,77 TL
Cities: Skylines: 12,25 TL
Metro 2033 Redux: 7,75 TL
Jurassic World Evolution: 42,75 TL
The Evil Within: 21,59 TL
The Evil Within 2: 40,20 TL
Dark Souls III: 44,75 TL
Hitman GOTY Edition: 24,78 TL
Resident Evil 2: 89,50 TL
Resident Evil 3: 170,94 TL
Resident Evil 7 Biohazard: 29,37 TL
Mortal Kombat 11: 32,80 TL
DOOM: 29,70 TL
DOOM Eternal: 99,50 TL
Dirt Rally 2.0: 15,25 TL
Metro Exodus: 112,05 TL
Devil May Cry 5: 89,50 TL
Mount & Blade Legacy Collection: 19,95 TL
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition: 45,99 TL
Dead by Daylight: 12,40 TL
Portal 2: 3,70 TL
Terraria: 9,00 TL
The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition: 22,49 TL
PUBG: 43,50 TL
Payday 2: 1,85 TL
Little Nightmares: 7,75 TL
Ori and the Blind Forest: 7,81 TL
Hollow Knight: 12,00 TL
Rise of the Tomb Raider: 22,25 TL
Borderlands 3: 154,50 TL
Sonic Generation Collection: 1,55 TL
Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition: 66,11 TL
Alien: Isolation: 14,75 TL
Yakuza 0: 15,00 TL
Plants vs. Zombies GOTY Edition: 2,00 TL
Euro Truck Simulator 2: 9,75 TL
Steam İndirme Hızı Arttırma Nasıl Yapılır?
Steam'da oyunları daha hızlı indirmek istiyorsanız, ayarlar sekmesindeki indirmeler kısmında Türkiye'yi seçebilirsiniz.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın