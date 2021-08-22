"Beyin Yiyen Bakteri" İki Çocuğun Ölümüne Neden Oldu

Beyin yiyen bir amipin, ABD'de iki küçük çocuğun ölümüne neden olduğu açıklandı.

Beyin yiyen bakteri öldürdü

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