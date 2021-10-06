Steve Jobs, Tanıtımından Önce İlk iPhone'u Gizli Bir Toplantıda "Fırlatmış"

Steve Jobda'un, ilk iPhone'u, tanıtımından önce basın mensuplarına kayıt dışı bir toplantıda gösterdiği ortaya çıktı. İşin daha da ilginç kısmı ise, Jobs'un bu toplantıda iPhone'u salonun ortasına fırlatması...