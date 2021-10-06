Steve Jobs, Tanıtımından Önce İlk iPhone'u Gizli Bir Toplantıda "Fırlatmış"

Steve Jobs'un Apple için ne kadar önemli bir figür olduğu malum. Ölümünden yıllar sonra bile Apple ile anılmaya devam edilen Jobs, her yeni ürün tanıtımında basın mensuplarını etkilemeyi başarmış, bununla ve yenilikçi adımlar atmasıyla teknoloji dünyasına adını altın harflerle yazdırmıştı. Jobs'un attığı yenilikçi adımları bugün Apple fanları halen arıyor, zira Apple'ın eskisi kadar yenilikçi bir marka olmadığı çok sık konuşulmaya başlandı.
Jobs'un ölümünden yıllar sonra ortaya çıkan bir haber ise, ilk iPhone'un, tanıtımından önce basın mensuplarına kapalı kapılar ardında gösterildiği bir etkinlikle ilgili. Steve Jobs, bu özel tanıtıma katılan basın mensuplarının kayıt cihazlarını bir kenara bırakmalarını istemiş ve hatta not bile almamaları konusunda ısrarcı olmuş. Tanıtıma damgasını vuran olay ise, Steve Jobs'un elindeki ilk iPhone'u salonun ortasına fırlatması olmuş.
iPhone ile ilgili bilgileri basın mensuplarına verirken, bir basın mensubundan gelen "ne kadar dayanıklı" sorusuna, elindeki iPhone'u salonun ortasına atarak cevaplayan Jobs, böylece salondakiler üzerinde gerçekten vurucu bir etki bırakmış. Bu olayın dışında toplantıda konuşulanlar ise halen sırrını koruyor.
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