Tüm zamanların unutulmaz, IMDb puanı yüksek, efsane filmleri! IMDb Top 35!

Evde zaman geçirmek için yapılacak en iyi şeylerden biri film izlemek. Peki birçok insanın sevdiği, hayran kaldığı, defalarca izleyip defalarca anlamlar bulduğu unutulmaz filmler neler? Sizler için IMDb puanı en yüksek, mutlaka izlenmesi gereken, tüm zamanların en iyi filmlerini listeledik. Karşınızda IMDb Top 35!

Mutlaka izlemeniz gereken unutulmaz filmler!

Okuyucu Yorumları

Toplam 2 Yorum

İyi, Kötü ve Çirkin 1966

hocam 1975 yapımı hababam sınıfının imdb si 9.3 bu durumda en iyisi olmuyor mu

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