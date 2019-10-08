Su Geçirmeyen Android 9'lu Sony Xperia 8 Tanıtıldı!
Geçen ay Xperia 5'i tanıtan Sony, su geçirmeyen, Android Pie'lı yeni telefonu Sony Xperia 8'i tanıtmak için de çok fazla beklemedi!
Sony Xperia 5 daha yeni piyasaya sürüldü ancak firma şimdi yeni telefonu Sony Xperia 8'i tanıttı.
Firmanın giderek daha çok kafa karıştıran numaralı serisinin yeni üyesi, 6 inç Full HD+ LCD ekranla geliyor. Snapdragon 630 işlemciye sahip olan yeni Sony Xperia 8, 4GB RAM, 64GB depolama ve bir microSD slotuna yer veriyor. Arka yüzünde 12MP ve 8MP kameralar bulunan cihaz, ön yüzde 8MP kamera sunuyor. Telefonun diğer özellikleri arasında 2.760mAh pil, su geçirmezlik ve Android 9 Pie var.
Xperia 5'in özellikle ekranın üstünde geniş bir çerçeve bulunan tasarımı, ince çerçeveli telefonların her yerde olduğu bir dönemde biraz eski görünüyor. Telefon bunları metal çerçeve ve cam arka yüzeyle telafi etmeye çabalıyor. Telefon, kağıt üzerinde Xperia 10'un biraz gelişmiş bir sürümü gibi görünüyor.
Xperia 8, Japonya'da 505 dolar fiyatla ekim sonunda satışa sunulacak.
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