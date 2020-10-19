Su parklarındaki canlı hayvanların yerine gerçekçi robot yunuslar geliyor

Amerikan mühendislik şirketi Edge Innovations, su parklarında şov yapmak üzere gerçeğinden neredeyse ayırt edilemeyen bir robot yunus geliştirdi. Bu robot yunusların su parklarındaki gerçek yunusların yerini alması hedefleniyor....

Su parklarındaki hayvanlara alternatif gerçekçi robot yunuslar geliyor

ABD merkezli bir animatronik firmasına göre, gerçek boyutlu bir robot yunus, akvaryumlarda ve tema parklarında yaşayan canlıları değiştirerek hayvanların esaretini sona erdirmeye yardımcı olabilir. 

FİYATI 3 MİLYON İLE 5 MİLYON ARASINDA

Indepedent'in haberine göre Edge Innovations, 3 milyon dolar (2.3 milyon sterlin) ile 5 milyon dolar arasında değişen ve Hollywood filmlerinde ve su temalı parklarda yaşayan hayvanların yerine kullanılmasını ümit eden ultra gerçekçi yunusu tasarladı.

Edge Innovations'ın kurucusu ve CEO'su Walt Conti, "Şu anda esaret altında olan ve sadece yunus deneyimleri için milyarlarca dolar üretmek için kullanılan 3000 civarında yunus var. Ve bu yüzden açıkça yunusları sevmek ve öğrenmek için bir istek var," dedi. "Ve biz de bu iştahı kullanmak istiyoruz ve yunusa aşık olmak için farklı yollar öneriyoruz. " ifadelerini kullandı.

This robot dolphin could replace captive animals at theme parksThis robot dolphin could replace captive animals at theme parks
This robot dolphin could replace captive animals at theme parks

İZLEYİCİLER BU ŞEKİLDE GERİ GETİRİLEBİLİR

Bay Conti, Animatronics'in canlı hayvanlar kullanarak parklar tarafından kapatılan izleyicileri geri getirebileceğini söyledi. Yaklaşık 20 Avrupa ülkesi, sirklerde vahşi hayvanların bulunmasını yasakladı veya sınırlandırdı.

Edge ayrıca Hollywood'un gişe rekorları kıran filmleri "Free Willy", "Deep Blue Sea" ve "Anaconda" da kullanılan su canlılarını yaptı.

PETA aktivisti Katherine Sullivan Genç yunusların okyanus evlerinden travmatik bir şekilde kaçırıldığı aktardı.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

OPPO Reno 4 Lite hakkında her şey!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Kış lastiği ne zaman takılır? (2020-2021) Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu?
22 Ekim 2020 A101 aktüel kataloğunda uygun fiyatlı Toshiba ve Hi-level TV fırsatı
Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye 3. sezon heyecanı!
EBA öğrenci giriş nasıl yapılır? İşte EBA öğrenci giriş ve şifre alma işlemleri
Günün En çok Okunanları
Bir Zamanların En Popüler İnternet Servisiydi; 2 Ay Sonra Tamamen "Ölüyor"
İki Devasa Uzay Çöpü, Hemen Tepemizde Yine Çarpışmanın Eşiğinden Döndü
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Korkutan Bir Sorun Çıktığı Bildirildi
Google, Bir Uygulamasının Daha Fişini Çekmeye Hazırlanıyor
Arkeologlar Peru'da 2.000 yıllık kedi figürü keşfetti! Boyu tam 37 metre...

 

 