Su parklarındaki canlı hayvanların yerine gerçekçi robot yunuslar geliyor

Amerikan mühendislik şirketi Edge Innovations, su parklarında şov yapmak üzere gerçeğinden neredeyse ayırt edilemeyen bir robot yunus geliştirdi. Bu robot yunusların su parklarındaki gerçek yunusların yerini alması hedefleniyor....