Su parklarındaki canlı hayvanların yerine gerçekçi robot yunuslar geliyor

ABD merkezli bir animatronik firmasına göre, gerçek boyutlu bir robot yunus, akvaryumlarda ve tema parklarında yaşayan canlıları değiştirerek hayvanların esaretini sona erdirmeye yardımcı olabilir.
FİYATI 3 MİLYON İLE 5 MİLYON ARASINDA
Indepedent'in haberine göre Edge Innovations, 3 milyon dolar (2.3 milyon sterlin) ile 5 milyon dolar arasında değişen ve Hollywood filmlerinde ve su temalı parklarda yaşayan hayvanların yerine kullanılmasını ümit eden ultra gerçekçi yunusu tasarladı.
Edge Innovations'ın kurucusu ve CEO'su Walt Conti, "Şu anda esaret altında olan ve sadece yunus deneyimleri için milyarlarca dolar üretmek için kullanılan 3000 civarında yunus var. Ve bu yüzden açıkça yunusları sevmek ve öğrenmek için bir istek var," dedi. "Ve biz de bu iştahı kullanmak istiyoruz ve yunusa aşık olmak için farklı yollar öneriyoruz. " ifadelerini kullandı.
İZLEYİCİLER BU ŞEKİLDE GERİ GETİRİLEBİLİR
Bay Conti, Animatronics'in canlı hayvanlar kullanarak parklar tarafından kapatılan izleyicileri geri getirebileceğini söyledi. Yaklaşık 20 Avrupa ülkesi, sirklerde vahşi hayvanların bulunmasını yasakladı veya sınırlandırdı.
Edge ayrıca Hollywood'un gişe rekorları kıran filmleri "Free Willy", "Deep Blue Sea" ve "Anaconda" da kullanılan su canlılarını yaptı.
PETA aktivisti Katherine Sullivan Genç yunusların okyanus evlerinden travmatik bir şekilde kaçırıldığı aktardı.
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